موعد مباراة “البرتغال وهولندا” فى نهائى الأمم الأوروبية 2019 والقنوات الناقلة

فى استاد الدراجاو فى مدينة بورتو البرتغالية، تنطلق فى تمام الساعة 8:45 مساء اليوم الأحد الموافق (9/6/2019)،المواجهة النهائية للنسخة الاولى من بطولة دورى الأمم الاوروبية،والتى تجمع بين أصحاب الأرض المنتخب البرتغالى مع الطواحين الهولندية منتخب هولندا،وتجاوز المنتخب البرتغالى نظيره السويسرى فى نصف النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بفضل هاتريك كرستيانو رونالدو،بينما هزم المنتخب الهولندى نظيره الانجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد،عقب مواجهة امتدت لوقت اضافى.

وفى نفس اليوم ايضاً،تحتضن مدينة غيماريش البرتغالية، فى الثالثة عصراً مواجهة منتخبى انجلترا وسويسرا لتحديد صاحبى المركزين الثالث والرابع،والى جانب رفع الكأس الاولى بتاريخ المسابقة المستحدثة تحمل المواجهة العديد من الأهداف الفردية والجماعية حيث تتجه الانظار لصراعٍ فردى بين النجمين الأبرز فى صفوف المنتخبين كرستيانو رونالدو وفان دايك، وتصدر فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزي المشهد بالقميص البرتقالى بعدما قدم موسماً مبهراً على الصعيدين الفردى والجماعى،وتوّج خلالها بجائزة لاعب العام فى انجلترا،وقاد فريقه للتويج بدورى ابطال اوروبا،وأصبح فان دايك احد ابرز المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعبى العالم،وسيعزز تتويج منتخب بلاده بلقب دورى الأمم الاوروبية فرص حصولة على الجائزة الفردية الأهم فى عالم كرة القدم.

وعلى الجانب الآخر سيجذب كرستيانو رونالدو الاضواء كالمعتاد خاصةً بعد تألقه فى نصف النهائي ليقترب من قيادة منتخب بلادة للقب جديد،بعد اعتلاء منصة تتويج كأس الأمم الاوروبية للمرة الأولى عام2016،كما يعمل المنتخب الهولندى فى فك العقدة البرتغالية التى لازمته على مدار سنوات طويلة فى مناسبات عديدة قارية وعالمية،وساهم المنتخب البرتغالى فى حرمان هولاندا من الظهور فى نهائيات كأس العالم عام ” 2002″ بكوريا الجنوبية واليابان، بعدما هزمة وسط جماهيره بهدفين نظيفين فى التصفيات المؤهلة للبطولة،قبل تعادل المنتخبين بهدفين لكل منهما فى البرتغال .

وفى كأس الامم عام 2004، أطاح المنتخب البرتغالى بنظيره الهولندى من الدور نصف النهائى،بعد الفوز بهدفين مقابل هدف فى مباراة سجل فيها كرستيانو رونالدو هدف منتخب بلاده الأول،ودخلت مواجهة المنتخبين فى ربع نهائى كأس العالم 2006 التاريخ،بعدما شهدت اشهار19 بطاقة ملونه بينها 4 بطاقات حمراء كأعنف مواجهة مونديالية فى التاريخ،وانتهت ايضاً بتفوق البرتغال بهدف نظيف،تواجه المنتخبين مجدداً فى دور المجموعات لكأس الأمم الاوروبية (2012)،وواصل المنتخب البرتغالى تفوقه ايضاً،بعدما قادته ثنائية رونالدو للفوز بهدفين مقابل هدف،ويغيب المدافع المخضرم بيبي عن صفوف البرتغال،بسبب الإصابة،كما تحوم الشكوك حول مشاركة جيواو كنسلو بسبب الإصابة ايضاً،بينما لا يعانى المنتخب الهولندى من اى غيابات.

وسنستعرض معكم الآن القنوات الناقلة ،وموعد المباراة، ومعلق المباراة ،للمباراة النهائية من دورى الأمم الأوروبية لعام 2019

المباراة المكان القنوات الناقلة موعد المباراة الساعة معلق المباراة البرتغال VSهولندا ( فى نهائى الامم الاوروبية ) استاد الدراجاو فى مدينة بورتو البرتغالية bein Sport Hd1 الأحد (9/6/2019) 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة عصام الشوالى

← إقرأ أيضاً: