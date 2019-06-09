موعد مباراة البرتغال ضد هولندا والقنوات الناقلة للمباراة و إحصائيات مواجهات الفريقين السابقة

تنطلق اليوم الأحد 9 يونيو 2019 مباراة البرتغال ضد هولندا، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، يسعى منتخب البرتغال بقيادة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو للفوز بالبطولة؛ مستغلا عامل الأرض والجمهور لصالحه.

تقام المباراة في مدينة بورتو البرتغالية

الموعد: 8.45 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: قناة “bein sports Hd1”.

موعد مباراة البرتغال ضد هولندا

سيكون موعد المباراة اليوم الأحد 9 يونيو 2019 في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت مكة، على ملعب الدراجاو معقل نادي بورتو في مدينة بورتو البرتغالية.

يذكر أن منتخب البرتغالي تأهل إلى الدور النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا، بعد الفوز على المنتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي.

منتخب هولندا يعبر بثلاثية:

وكذلك نجح منتخب هولندا في التأهل للمباراة النهائية في دوري أمم أوروبا بعد فوزه المثير على المنتخب الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف يوم الخميس الماضي، لتُقام مباراة البرتغال ضد هولندا المرتقبة لنهائي كبير، اليوم الأحد في نهائي البطولة.

كريستيانو رونالدو و فيرجيل فان دايك

واجه رونالدو وفان دايك آخرهما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

يقول كريستيانو رونالدو إنه لا يزال أمامه “الكثير ليعطيه” في الوقت الذي يواجه فيه فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في العالم في نهائي بطولة دوري الأبطال.

سجل رونالدو (34 عاماً) ثلاثية في مرمى سويسرا لتخطي البرتغال، وقد فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في الموسم الماضي ، بينما فاز فان دايك بدوري الأبطال مع ليفربول.

وقال رونالدو “ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة رغم أنني في الرابعة والثلاثين من عمري وأعتقد أنه لا يزال أمامي الكثير لأقدمه وأشعر أنني بحالة جيدة للغاية.”

نهائي دوري الأمم الأوروبية مليء بالنجوم

يدخل كلا الفريقين في المباراة مع الكثير من اللاعبين الموهوبين بشكل استثنائي، بما في ذلك البرتغالي جواو فيليكس وبرونو فرنانديز اللذان ارتبطا انتقالهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بمبالغ مالية كبيرة، في حين أن المدافع الهولندي ماتيجس دي ليغ مطلوب أيضاً، ولاعب الوسط فرينكي دي يونج انضم إلى برشلونة من اياكس.

لكن المعركة بين رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات وأغلى مدافع العالم أغلى فان دايك هي الأكثر إثارة للاهتمام.

يشارك رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق وريال مدريد في النهائي الدولي الثالث بعد خسارته في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2004، وانتصر في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016، بينما لعب فان ديك دورًا كبيرًا في تحويل خط ليفربول الخلفي للفوز بجائزة أكبر نادي في أوروبا، والمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساعد فان ديجك مدافع فريق ساوثامبتون السابق في تجديد شباب المنتخب الهولندي الذي كان يعاني سابقاً، والذي فشل في التأهل إلى آخر بطولتين كبيرتين.

وقال مدرب هولندا رونالد كومان “نعرف جيدا أنه من المستحيل وجود دفاع جيد ضد كريستيانو رونالدو”.

“أعتقد أن أفضل ما يمكننا فعله هو الاحتفاظ بالكرة، والاستحواذ عليها بشكل جيد لأنه عندما يكون لدينا الكرة، فإن رونالدو لا يستطيع فعل أي شيء في الهجوم”.

وصرح رونالدو: “هولندا فريق ممتاز. لقد لعبوا بشكل جيد.

“لقد كنت أشاهدهم في المباريات الأخيرة، ولديهم فريق ممتاز يضم لاعبين رائعين – لاعبين شباب ولاعبين أكثر خبرة، مما يجعل فريقهم أقوى.

“نحن نعلم أنهم سيكونون خصمًا صعبًا للغاية، لكنني أعتقد أنه بالنسبة لكل من البرتغال وهولندا، هذا هو ببساطة شكل النهائيات”.

احصائيات قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

وصل منتخب البرتغال إلى النهائي الثاني الكبير في السنوات الثلاث الماضية، بعد فوزها ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا، في الحقيقة، قبل ذلك، لم يصلوا إلا إلى نهائي واحد من مسابقة كبرى في تاريخهم – حيث وصلوا إلى المركز الثاني في نهائيات كأس أوروبا 2004 والتي أقيمت في البرتغال.

تظهر هولندا في أول نهائي لها منذ كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وهي المباراة التي خسروها أمام إسبانيا 0-1 بعد الوقت الإضافي، في الواقع، فقد خسر البرتقالي ثلاثة من آخر أربع نهائيات كبرى، حيث خرج منتصراً فقط في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 1988 في ألمانيا.

خسرت البرتغال اثنين فقط من 13 مباراة دولية سابقة مع هولندا في جميع المسابقات، على الرغم من أن واحدة من هذه الهزائم جاءت في لقائهم الأخير في جنيف 0-3 في مارس 2018.

لم تهزم هولندا البرتغال على الإطلاق في البرتغال، حيث تعادلت مرتين وخسرت ثلاثة من لقاءاتها الخمسة في جميع المسابقات، سيكون هذا هو أول لقاء بينهما في البرتغال هناك منذ يونيو 2004، عندما خسرت هولندا 2-1 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2004.

تتطلع البرتغال لتصبح أول دولة أوروبية تستضيف وتفوز في نهائي مسابقة كبرى منذ فوز فرنسا على البرازيل 3-0 في نهائي كأس العالم 1998.

منذ تولى رونالد كومان تدريب هولندا في فبراير 2018، خسر البرتقالي ثلاث مباريات فقط من أصل 13 مباراة، وفاز بستة وتعادل في أربع مباريات أخرى.

لم تخسر البرتغال في آخر تسع مباريات في جميع المسابقات، وكانت آخر مشاركة في هذه الفترة الطويلة بين فبراير 2009 ويونيو 2010 تحت قيادة المدرب كارلوس كيروز (19 مباراة).

باستثناء الأهداف الخاصة، سجل Memphis Depay (ثلاثة) أو ساعد (خمسة) كل هدف من أهداف هولندا الثمانية في جميع المسابقات، بما في ذلك تسجيل هدفين من الأهداف الثلاثة في فوزه على نصف النهائي على إنجلترا.

في فوزه على سويسرا في الدور قبل النهائي، سجل كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية.

في حالة مشاركته في المباراة، سيصبح جاسبر كيليسين الهولندي خامس حارس مرمى مختلف يحصل على 50 مباراة دولية لبلاده، بعد إدوين فان دير سار (130) و هانز فان بروكلين (73) مارتن ستيكلنبرغ (58) وجيوس فان دير مولين ( 54).

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