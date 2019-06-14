موعد مباراة البرازيل وبوليفيا السبت 15-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة “منتخب البرازيل” أمام “منتخب بوليفيا” يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019، ضمن بطولة كوبا أمريكا 2019، فى الجولة الأولي لدوري المجموعات، وستقام علي ملعب المورمبي، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد المباراة والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، ويامل منتخب البرازيل بالفوز في هذه المباراة وخاصة ان المباراة تقام علي أرضه ووسط جماهيره، ولم يشارك “نيمار” في هذا اللقاء بسبب الإصابة، اما “منتخب بوليفيا” يأمل في تحقيق التعادل في بداية مباريات البطولة .

مباراة البرازيل ضد بوليفيا اليوم

المباراة بين : البرازيل و بوليفيا .

البطولة : كوبا أمريكا 2019 – الجولة الأولي من دوري المجموعات .

المعلق علي المباراة : عصام الشوالي (HD3) – نادر الترهوني وجواد بدة (HD4) .

المباراة ستقام على : ملعب المورمبي .

القنوات الناقلة للمباراة : بي إن ماكس HD3 – بي إن ماكس HD4

قائمة منتخب البرازيل

أليسون

إيدرسون

كاسيو

داني ألفيس

تياجو سيلفا وماركينيوس

فاجنر

أليكس ساندرو

فيليبي لويس

ميراندا

إيدر ميليتو

كاسيميرو

فرناندينيو

أرثور وفيليبي كوتينيو

آلان

لوكاس باكيتا

نيمار

إيفرتون

دافيد نيريش

ريتشارليسون

روبرتو فيرمينو

غابرييل جيزوس

موعد مباراة البرازيل و بوليفيا اليوم

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت غرينتش GMT .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 2:30 صباحاً بتوقيت مصر .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت السعودية .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت العراق .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت تونس .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت البحرين.

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت الكويت .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 4:30 صباحاً بتوقيت سلطنة عُمان.

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت الأردن.

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت اليمن .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت الجزائر .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 4:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 2:30 صباحاً بتوقيت ليبيا .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 2:30 صباحاً بتوقيت السودان .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت قطر.

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت المغرب .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت فلسطين .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت موريتانيا.

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت لبنان .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت سوريا .

يبدأ بث المباراة في تمام الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت جزر القمر .

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