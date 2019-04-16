موعد مباراة الاهلى وبيراميذ القادمة بالدروري المصري توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة وتوقعات تركي آل شيخ

فى متابعة مستمرة للقاءات القادمة للمارد الاحمر النادى الاهلى خلال مسيرته الكروي بالدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالى 2019، والذى ينطلق النادى الاهلى خلال الفترة القادمة للمحافظة على جدول ترتيب الدوري المصري من خلال الفوز فى كافة اللقاءات القادمة لاقتناص لقب الدوري من أقرب منافسين له نادى الزمالك ونادى بيراميدز بعد ما ان استطاع تقليص الفارق والقفز الى صدارة الجدول، وعلى نفس السياق يسعى نادى بيراميدز الى تحقيق اول بطولة له بالدوري المصري من خلال الفوز أيضا خلال لقاء الاهلى والذى يطمع فى تحقيق البطولة بعد ان جمع عدد من الصفقات الممتازة

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز القادمة

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أخبار النادى الاهلى بالبطولة المصرية وكافة المباريات المنتظرة له واللقاء القادم، حيث حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الاهلى القادمة ضد نادى بيراميدز فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين فى الدوري المصري، حيث يستعد استاد ملعب السلام الدولى أبوابه لاستقبال كافة الجماهير والاعبين وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 ابريل 2019

مباراة الاهلى القادمة ويعود النادى الاهلى الى المنافسة الشرسة من جديد ليحافظ على جدول ترتيب الدوري المصري المتصدر له حتى الان حيث يدخل اللقاء القادم وهو يحتل المركز الاول برصيد 58 نقطه بعد ان لاعب 25 مبارة، بعد ان حقق فوز فى 18 مباراة وله 42 ، ويسعى المدير الفنى للقلعة الحمراء مصالحة الجماهير بعد توديع البطولة الافريقية والفوز بلقب الدوري موعد وبطاقة مباراة الاهلى وبيرامدز القادمة المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي – بيراميدز استاد السلام الخميس 18 أبريل 2019، 13 شعبان 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT

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