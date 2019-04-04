موعد مباراة الأهلي وصن داونز.. مباراة الذهاب في دور الثمانية دوري أبطال إفريقيا بطولة 2019

وصل النادي الأهلي إلى دور الثمانية بعد تصدر مجموعته وجاء فريق سيمبا التنزاني مُحقق المركز الثاني في نفس المجموعة، وبعد إجراء قرعة علنية حضرها نجوم الكرة المصرية أصبح النادي الأهلي في مواجهة مباشر مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي، وتقام مباراة الذهاب خارج مصر في جنوب إفريقيا ويؤكد الكثيرون من مُذيعي ونقاد كرة القدم على أهمية هذه المبارة.

مواجهة النادي الأهلي المصري مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي تعتبر من أصعب المواجهات التي تتم في دور الثمانية على الإطلاق، فهي تعتبر نهائي مُبكر ويعتبر كثير من المُحللين والنُقاد الرياضيين أن الفريق الفائز والذي يصعد إلى دور الأربعة، من الناديين احتمال كبير جداً أن يكون هو الفوز ببطولة الأندية الإفريقية لعام 2019.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 خارج مصر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، حيث أن هذه المباراة كانت ستُقام الساعة 6 مساء يوم السبت ولكن النادي الأهلي بادر بتقديم طلب لتقديم موعد إقامة المبارة ثلاث ساعات وتم الموافقة على ذلك.

قائمة اللاعبين المسافرون للقاء صن داونز

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” على أن النادي الأهلي جاهز بجميع اللاعبين لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا، وأنه استقر على قائمة اللاعبين الذين سوف يُسافرون للقاء صن داونز عصر يوم السبت القادم، حيث يتم سفر 21 لاعب من الفريق بطائرة خاصة يوم الأربعاء وتضم كل من.

(محمد الشناوي – علي لطفي – حسين الشحات – حسام عاشور – سعد سمير – أيمن أشرف – مروان محسن – أحمد فتحي – علي معلول – صلاح محسن – ياسر إبراهيم – ناصر ماهر – رمضان صبحي – عمرو السولية – محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – كريم نيدفيد – جونيور أجاي – وليد أزارو – محمود وحيد).