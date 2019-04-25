تقام اليوم الخميس 25 أبريل 2019 مباراتان في مسابقة الدوري الممتاز، المباراة الأولي بين فريقي وادي دجلة والاسماعيلي والمباراة الثانية هي المباراة المرتقبة والمهمة لجماهير وعشاق النادي الأهلي بين فريق الأهلي والمصري البورسعيدي.

حيث ستقام المباراة الأولي بين فريقي الاسماعيلي ووادي دجلة على ستاد بتروسبورت، بينما تقام المباراة الثانية بين النادي الأهلي والنادي المصري على ستاد المكس بالإسكندرية.

موعد مباراة وادي دجلة والاسماعيلي والقنوات الناقلة:-

ستقام المباراة الأولي بين فريقي وادي دجلة والاسماعيلي في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس 25 أبريل 2019 على ستاد بتروسبورت، وتعد تلك المباراة مواجهة صعبة لكلا الفريقين خاصة فريق الاسماعيلي الذي خسر في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، بينما تعادل فريق وادي دجلة مع فريق المقاولون العرب سلبياً.

ويدخل النادي الاسماعيلي تلك المباراة برصيد 37 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري، بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

مباراة وادي دجلة والاسماعيلي سيتم إذاعتها عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة:-

ستقام المباراة الهامة والمرتقبة بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس 25 أبريل 2019، على ستاد المكس بالإسكندرية، ويدخل النادي الأهلي تلك المباراة وهو يمتلك 58 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري، بينما يدخل فريق المصري تلك المباراة برصيد 46 نقطة ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدوري.

وتعد تلك المباراة هامة جداً بالنسبة للنادي الأهلي في مشواره للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز خاصة وبعد خروجه المهين من البطولة الافريقية أمام فريق صن دوانز الجنوب أفريقي بخسارة ثقيلة ب 5 أهداف مقابل هدف.

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