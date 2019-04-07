موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا توقيت اللقاء والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم العربية والأفريقية خلال الساعات القادمة للقاء القادم والهام خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا والذى يشارك فيها المارد الاحمر النادى الاهلى ، حيث استطاع اقتناص بطاقة التأهل إلى مباريات الربع نهائي، ويأمل النادى الاهلى من خلال اللاعبين والمدير الفنى الحالى مارتن لاسارتي الى الحفاظ على تقدم الفريق وتحقيق فوز خلال اللقاءات القادمة والتتويج بلقب البطولة، وعلى المستوى المحلي أيضا المنافسة الشرسة على لقب الدوري المصري

وخلال مسيرة النادى الاهلى الافريقية حيث يواجه المارد الاحمر فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فريق صن داونز الجنوب أفريقي فى مواجهة من العيار الثقيل وخصوصا” تقام المباراة خارج ارضه ، ويسعى فى خروج اللقاء بنتيجة ايجابية له أو بقلة خسارة تعديل فى مباراة الاياب على ارضه ووسط جمهوره.

موعد مباراة الاهلى ضد صن داونز

وشهدت الساحة الرياضية بالكثير والكثير من الاستنكار الذى حدث عقب أنتهاء مباراة الذهاب الاخيرة بين النادى الاهلى ونظيره فريق صن داونز والتى انتهت بخسارة الاحمر بخمس أهداف نظيفة،والذى يأمل المدير الفنى والاعبين بمصالحة الجماهيرة والعودة مرة أخري للمنافسة

وجاءت تصريحات الاتحاد الافريقي بخصوص مبارة الاياب على ان تقام يوم السبت القادم الموافق 13 ابريل 2019 على ملعب استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت العالمي جرينتش

ويسعى المدير الفنى للنادى الاهلى لاسارتي بإجراء عمليات التدوير بمشاركة عدد كبير من اللاعبين للاستفادة من الخبرات وأيضا لتفادي الإرهاق الذي يصيب اللاعبين بسبب ضغط المباريات وايضا حدوث انسجام بين اللاعبين، وخلال القاء القادم يسعى لاسارتي بالدفع بالتشكل المتوقع التالى والذى يبدأ به اللقاء