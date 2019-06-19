موعد مباراة الأرجنتين و باراجواي بطولة كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية موعد مباراة الأرجنتين وبراجواي يلتقى المنتخبين ضمن مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019، والقنوات الناقلة للمباراة،ويامل منتخب الأرجنتين بقيادة “ليونيل ميسي” بالفوز علي باراجواي، لتعويض خسارته في الجولة الأولي أمام منتخب كولومبيا حيث أنتهت المباراة بهدفين لصالح كولومبيا مقابل لا شىء، ويأمل منتخب الأرجنتين في التأهل إلى مباريات ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا، وستقام المباراة فجر يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس .
مباراة الأرجنتين ضد براجواي اليوم
- المباراة بين : منتخب الأرجنتين ومنتخب براجواي
- البطولة : كوبا أمريكا 2019 .
- معلق المباراة : عصام الشوالي، ورفيق صافي ومحمد الكواليني .
- المباراة ستقام على : ملعب جوفيرنادور ماجاليس .
- القنوات الناقلة للمباراة : بي إن ماكس .
موعد مباراة الأرجنتين و براجواي اليوم
- الساعة :12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش GMT .
- الساعة : 2:30 صباحاً بتوقيت مصر .
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت البحرين.
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت السعودية .
- الساعة : 4:30 صباحاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت المغرب .
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت العراق .
- الساعة : 2:30 صباحاً بتوقيت ليبيا .
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت الأردن.
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت قطر.
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت فلسطين .
- الساعة : 2:30 صباحاً بتوقيت السودان .
- الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت الجزائر .
- الساعة : 4:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.
- الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت تونس .
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت سوريا .
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت الكويت .
- الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت موريتانيا.
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت لبنان .
- الساعة :3:30 صباحاً بتوقيت اليمن .
- الساعة : 3:30 صباحاً بتوقيت جزر القمر .
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