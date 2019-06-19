موعد مباراة الأرجنتين و باراجواي بطولة كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية موعد مباراة الأرجنتين وبراجواي يلتقى المنتخبين ضمن مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019، والقنوات الناقلة للمباراة،ويامل منتخب الأرجنتين بقيادة “ليونيل ميسي” بالفوز علي باراجواي، لتعويض خسارته في الجولة الأولي أمام منتخب كولومبيا حيث أنتهت المباراة بهدفين لصالح كولومبيا مقابل لا شىء، ويأمل منتخب الأرجنتين في التأهل إلى مباريات ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا، وستقام المباراة فجر يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس .

مباراة الأرجنتين ضد براجواي اليوم

المباراة بين : منتخب الأرجنتين ومنتخب براجواي

البطولة : كوبا أمريكا 2019 .

معلق المباراة : عصام الشوالي، ورفيق صافي ومحمد الكواليني .

المباراة ستقام على : ملعب جوفيرنادور ماجاليس .

القنوات الناقلة للمباراة : بي إن ماكس .

موعد مباراة الأرجنتين و براجواي اليوم