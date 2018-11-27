موعد مباراة اتليتكو مدريد موناكو والقنوات الناقلة

يخوض فريق اتليتكو مدريد الأسباني، اليوم الأربعاء، مباراة هامة وقوية، أمام فريق موناكو الفرنسي، ذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ب دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة علي إستاد لويس الثاني، و ذلك في تمام الساعة السابعة و خمسة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة علي فضائية bein sports hd.

وتكون التشكيلة المتوقعة لفريق إتليتكو مدريد كالآتي:–

خوانفران، خيمينيز، جودين، فيليبي لويس، كوكي، روديجو، ساؤول، ليمار، كوستا، جريزمان.

أما عن التشكيلة المتوقعة لفريق موناكو فتكون كالآتي:–

بنجاليو، سيديبي، جليك، جيميرسون، هنريكس، بناصر، ديوب، أهولو، تيليمانس، شادلي، سيلا.

ويذكر أن فريق اتليتكو مدريد الأسباني، قد جمع خمس نقاط من المباريات الأربع الأولي التي خاضها في الدوري الأسباني “الليجا”، و هذا وضع الفريق في المركز التاسع من ترتيب البطولة، أما عن فريق موناكو الفرنسي، فقد جمع نفس النقاط في المباريات الخمسة الأولي التي خاضها في الدوري الفرنسي، وذلك وضعه ف المركز الخامس عشر في البطولة.

وكما يحاول اتليتكو مدريد جاهدا، الفوز في المباراة من أجل الوصول للقب، وخوض المباراة النهائية التي ستقام علي إستاد ” واندا ميتروبوليتانو” وذلك ف العاصمة الأسبانية مدريد، أما عن موناكو فقد خاض المباراة النهائية في عام 2003-2004.