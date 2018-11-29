يستضيف نادي آرسنال نادي توتنهام في الأسبوع 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة يتطلع فيها الجانرز إلى الانتصار ومواصلة مطاردته لتشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الجانرز، ويتصدر المان سيتي البطولة برصيد 35 نقطة يليه ليفربول برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي ارسنال المركز الخامس في الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات وثلاث تعادلات، أحرز نادي أرسنال خلال هذا الموسم 28 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، بينما يحتل نادي توتنهام المركز الثالث برصيد 30 نقطة جمعها من 10 انتصارات وأحرز توتنهام خلال هذا الموسم 23 هدفاً وتلقت شباكه 11هدفاً.

الجانرز في الأسبوع الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز كان قد فاز على بورنموث بنتيجة 2-1 على ملعب دين كورت ملعب بورنموث، أحرز أهداف الجانرز ليرما لاعب بورنموث هدف ذاتي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول وعدل جوشوا كينغ النتيجة لبورنموث في الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز هدف الفوز للجانرز أوباميانغ في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بينما توتنهام تمكن من تحقيق فوز مهماً على البلوز تشيلسي على ملعب ويمبلي بنتيجة 3-1، لينتزع توتنهام المركز الثالث من البلوز ويصبح فارق النقاط بينهم نقطتين، أحرز أهداف المباراة،ديلي ألي لتوتنهام في الدقيقة 8 من عمر المباراة، وهاري كين في الدقيقة 16، وأكمل ثلاثية توتنهام سون هيونغ مين في الدقيقة 54 من عمر المباراة وأحرز هدف البلوز الوحيد جيرو في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

موعد مباراة ارسنال ضد توتنهام في الأسبوع 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز:

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد القادم موعداً آرسنال مع توتنهام في الأسبوع 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات ملعب ارسنال الانجليزي، وستكون المباراة في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.