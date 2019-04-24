موعد مباراة آرسنال اليوم وولفرهامبتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة آرسنال اليوم وولفرهامبتون،يستضيف وولفرهامبتون آرسنال مساء اليوم الأربعاء في مولينوز في مباراة يمكن أن تكون محورية في الدوري الممتاز لكل فريق.

بالنسبة للفريق المضيف ، فإن الفوز سيُبقيهم في المنافسة على المركز السابع ، حيث يتنافس رجال نونو إسبيريتو سانتو على أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

آرسنال تعثر على أرضه أمام كريستال بالاس يوم الأحد ، وفشل في الاستفادة من سقوط توتنهام ومانشستر يونايتد وبعد فإن رجال أوناي إيمري لديهم الكثير من العمل للقيام به من مبارياتهم الأربع المتبقية إذا كانوا يريدون مقعداً في دوري ابطال اوروبا.

موعد مباراة آرسنال اليوم وولفرهامبتون:

ستنطلق المباراة يوم الأربعاء 24 أبريل

ستنطلق المباراة على تمام 18:45(بتوقيت جرينتش)

على ملعب مولينو

قناة تلفزيونية ناقلة:BEINSPORTS HD1

الحكم ستيوارت أتويل

بالنسبة لأرسنال ، من بين الغائبين البارزين آرون رامزي بعد إصابته في أوتار الركبة أمام نابولي ، ويحوم الشك حول مشاركة جرانيت تشاكا ودينيس سواريز حيث لم يلعبا في مواجهة كريستال بالاس يوم الأحد. ويعاني شاكا من إصابة في الفخذ.

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وولفرهامبتون باتريسيو. دوفرتي، بينيت ،بولي،كوادي جوني؛ جيبس وايت ونيفيس وموتينيو جيمينيز ، جوتا.

ارسنال لينو. مايتلاند نايلس ، سقراتيس، كوسيليني ، مونريال ، كولاسيناك؛ خاكا ، توريرا ، غندوزي ، أوزيل ؛ لاكازيت ، أوبياميانغ.

فيما يلي نظرة على نتائج كلا الفريقين في آخر خمس مباريات.

آرسنال و وولفرهامبتون

وولفرهامبتون 0-0 برايتون (20/4) ارسنال 2-3 كريستال بالاس (21/4)

ساوثمبتون 3-1 وولفرهامبتون (13/4) نابولي 0-1 آرسنال (18/4)

واتفورد 3-2 وولفرهامبتون (7/4) واتفورد 0-1 آرسنال (15/4)

وولفرهامبتون 2-1 مانشستر يونايتد (2/4) ارسنال 2-0 نابولي (11/4)

بيرنلي 2-0 وولفرهامبتون (30/3) إيفرتون 1-0 آرسنال (7/4)

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