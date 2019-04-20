موعد ديربي الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي و القنوات الناقلة

يحل فريق الرجاء البيضاوي غدا الأحد ضيفا على غريمه التقليدي الوداد في مباراة مشتعلة سيحتضنها ملعب مراكش الكبير للمرة الثانية على التوالي، بعد إغلاق مركب محمد الخامس المكان الأصلي للديربي بداعي الإصلاح.

و يسعى الرجاء إلى مواصلة نتائجه الإيجابية الأخيرة، و تحقيق ثلاث نقاط تقلص الفارق بينه و بين المتصدر الأحمر، خصوصا بعد هزيمة الوداد في مباراته الأخيرة أمام حسنية اكادير بهدفين لواحد، مما جعل الدوري يستعيد جزءا من الإثارة و التشويق.

ستعرف هذه المباراة غياب كل من اسماعيل الحداد، ومحمد أوناجم بداعي الإصابة، عن صفوف الوداد مما سيشكل نقص على مستوى الهجوم، و سيفرض على المدرب التونسي فوزي البنزرتي إشارك بابا توندي و زهير المترجي لخلق توازن على مستوى خط الهجوم.

في حين سيغيب عن الرجاء العالمي كل من اللاعب عبد الإله الحافيظي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، كما سيستعيد الفريق الأخضر خدمات العميد بدر بانون، و الدولي الليبي سند الورفلي على مستوى خط الدفاع.

تلعب مباراة الرجاء ضد الوداد مباشرة على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت المغرب تونس و الجزائر، و على الساعة الثانية بتوقيت جرينتش، و الخامسة مساءا بتوقيت السعودية.

التشكيلة المتوقعة للرجاء أمام الوداد :

ومن المتوقع أن يدخل الرجاء بتشكيل يضم كل من أنس الزنيتي في حراسة المرمى، بدر بانون و سند الورفلي في محور الدفاع، عمر بوطيب وفابريس نغاه كظهيرين، أيوب نناح و زكرياء الوردي بالإضافة إلى عبد الرحيم الشاكير في وسط الميدان، و على مستوى خط الهجوم من المنتظر أن يجز المدرب باتريس كارديرون باللاعب محسن ياجور، زكرياء حدراف و محمود بنحليب.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد و الرجاء الديربي المغربي:

تبث مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد مباشرة على قناة بي ان سبورتس المفتوحة بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي و على قنوات التلفزيون المغربي.

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