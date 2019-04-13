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جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 – دوري المجموعات

كتب صلاح أحمد آخر تحديث

أقيمت أمس الجمعة الموافق 12 ابريل 2019 قرعة دوري المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وهي البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019 وتضم البطولة للمرة الأولى في التاريخ 24 مُنتخب مُقسمين على 6 مجموعات ويخوضون اللقاءات الخاصة بهم على 6 استادات مُختلفة موزعين على 4 مُحافظات وجاءت مصر في المجموعة الأولى بصفتها صاحبة الأرض لتخوض المُباراة الإفتتاحية في مواجهة زيمبابوي في الساعة العاشرة مساءاً يوم 21 يونيو 2019. هذا وقد تباينت مستويات مجموعات كأس الأمم الأفريقية بين مجموعات سهلة للمنتخبات العربية وأخرى صعبة للغاية مثل التي وقعت فيها المغرب حينما تتنافس مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 لدوري المجموعات مصر 2019.

مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

اليكم نضع جميع مواعيد مُباريات دوري المجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.

مواعيد مُباريات المجموعة الأولى كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الأولى ( مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي)
التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
21 يونيو 201910:00 مساءاًمنتخب مصرمنتخب زيمبابوياستاد القاهرة
22 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب الكونغو الديمقراطيةمنتخب أوغندااستاد القاهرة
26 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب أوغندامنتخب زيمبابوياستاد القاهرة
10:00 مساءاًمنتخب مصرمنتخب الكونغو الديمقراطيةاستاد القاهرة
30 يونيو 20199:00 مساءاًمنتخب أوغندامنتخب مصراستاد القاهرة
9:00 مساءاًمنتخب زيمبابويمنتخب الكونغو الديمقراطيةاستاد الدفاع الجوي

مواعيد مُباريات المجموعة الثانية كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الثانية (نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي)
التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
22 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب نيجيريامنتخب بوروندياستاد الإسكندرية
10:00 مساءاًمنتخب غينيامنتخب مدغشقراستاد الإسكندرية
26 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب نيجيريامنتخب غينيااستاد الإسكندرية
27 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب مدغشقرمنتخب بوروندياستاد الإسكندرية
30 يونيو 20196:00 مساءاًمنتخب مدغشقرمنتخب نيجيريااستاد الإسكندرية
6:00 مساءاًمنتخب بورونديمنتخب غينيااستاد السلام

مواعيد مُباريات المجموعة الثالثة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الثالثة (السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا)
التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
23 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب السنغالمنتخب تنزانيااستاد الدفاع الجوي
10:00 مساءاًمنتخب الجزائرمنتخب كينيااستاد الدفاع الجوي
27 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب السنغالمنتخب الجزائراستاد الدفاع الجوي
10:00 مساءاًمنتخب كينيامنتخب تنزانيااستاد الدفاع الجوي
1 يوليو 20199:00 مساءاًمنتخب كينيامنتخب السنغالاستاد الدفاع الجوي
9:00 مساءاًمنتخب تنزانيامنتخب الجزائراستاد السلام

مواعيد مُباريات المجموعة الرابعة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الرابعة (المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا)
التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
23 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب المغربمنتخب ناميبيااستاد السلام
24 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب كوت ديفوارمنتخب جنوب أفريقيااستاد السلام
28 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب المغربمنتخب كوت ديفواراستاد السلام
10:00 مساءاًمنتخب جنوب أفريقيامنتخب ناميبيااستاد السلام
1 يوليو 20196:00 مساءاًمنتخب جنوب أفريقيامنتخب المغرباستاد السلام
6:00 مساءاًمنتخب ناميبيامنتخب كوت ديفواراستاد الدفاع الجوي

مواعيد مُباريات المجموعة الخامسة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الخامسة (تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا)
التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
24 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب تونسمنتخب أنجولااستاد السويس
10:00 مساءاًمنتخب ماليمنتخب موريتانيااستاد السويس
28 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب تونسمنتخب مالياستاد السويس
29  يونيو 20194:30 عصراًمنتخب موريتانيامنتخب أنجولااستاد السويس
2 يوليو 20199:00 مساءاًمنتخب موريتانيامنتخب تونساستاد السويس
9:00 مساءاًمنتخب أنجولامنتخب مالياستاد الإسماعيلية

مواعيد مُباريات المجموعة السادسة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة السادسة (الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو)
التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
25 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب الكاميرونمنتخب غينيا بيساواستاد الإسماعيلية
10:00 مساءاًمنتخب غانامنتخب بنيناستاد الإسماعيلية
29  يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب الكاميرونمنتخب غانااستاد الإسماعيلية
10:00 مساءاًمنتخب بنينمنتخب غينيا بيساواستاد الإسماعيلية
2 يوليو 20196:00 مساءاًمنتخب بنينمنتخب الكاميروناستاد الإسماعيلية
6:00 مساءاًمنتخب غينيا بيساومنتخب غانااستاد السويس

هذا كان كل ما يخص مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 

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عن الكاتب

صلاح أحمد

كاتب و مدون مصري حاصل على بكالوريوس هندسة اهتم بالكتابة و التدوين على الانترنت منذ 2006 وحتى يومنا هذا.

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