جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 – دوري المجموعات

أقيمت أمس الجمعة الموافق 12 ابريل 2019 قرعة دوري المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وهي البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019 وتضم البطولة للمرة الأولى في التاريخ 24 مُنتخب مُقسمين على 6 مجموعات ويخوضون اللقاءات الخاصة بهم على 6 استادات مُختلفة موزعين على 4 مُحافظات وجاءت مصر في المجموعة الأولى بصفتها صاحبة الأرض لتخوض المُباراة الإفتتاحية في مواجهة زيمبابوي في الساعة العاشرة مساءاً يوم 21 يونيو 2019. هذا وقد تباينت مستويات مجموعات كأس الأمم الأفريقية بين مجموعات سهلة للمنتخبات العربية وأخرى صعبة للغاية مثل التي وقعت فيها المغرب حينما تتنافس مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 لدوري المجموعات مصر 2019.

مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

اليكم نضع جميع مواعيد مُباريات دوري المجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.

مواعيد مُباريات المجموعة الأولى كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الأولى ( مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 21 يونيو 2019 10:00 مساءاً منتخب مصر منتخب زيمبابوي استاد القاهرة 22 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب أوغندا استاد القاهرة 26 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب أوغندا منتخب زيمبابوي استاد القاهرة 10:00 مساءاً منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية استاد القاهرة 30 يونيو 2019 9:00 مساءاً منتخب أوغندا منتخب مصر استاد القاهرة 9:00 مساءاً منتخب زيمبابوي منتخب الكونغو الديمقراطية استاد الدفاع الجوي

مواعيد مُباريات المجموعة الثانية كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الثانية (نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 22 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب نيجيريا منتخب بوروندي استاد الإسكندرية 10:00 مساءاً منتخب غينيا منتخب مدغشقر استاد الإسكندرية 26 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب نيجيريا منتخب غينيا استاد الإسكندرية 27 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب مدغشقر منتخب بوروندي استاد الإسكندرية 30 يونيو 2019 6:00 مساءاً منتخب مدغشقر منتخب نيجيريا استاد الإسكندرية 6:00 مساءاً منتخب بوروندي منتخب غينيا استاد السلام

مواعيد مُباريات المجموعة الثالثة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الثالثة (السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 23 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب السنغال منتخب تنزانيا استاد الدفاع الجوي 10:00 مساءاً منتخب الجزائر منتخب كينيا استاد الدفاع الجوي 27 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب السنغال منتخب الجزائر استاد الدفاع الجوي 10:00 مساءاً منتخب كينيا منتخب تنزانيا استاد الدفاع الجوي 1 يوليو 2019 9:00 مساءاً منتخب كينيا منتخب السنغال استاد الدفاع الجوي 9:00 مساءاً منتخب تنزانيا منتخب الجزائر استاد السلام

مواعيد مُباريات المجموعة الرابعة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الرابعة (المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 23 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب المغرب منتخب ناميبيا استاد السلام 24 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب كوت ديفوار منتخب جنوب أفريقيا استاد السلام 28 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب المغرب منتخب كوت ديفوار استاد السلام 10:00 مساءاً منتخب جنوب أفريقيا منتخب ناميبيا استاد السلام 1 يوليو 2019 6:00 مساءاً منتخب جنوب أفريقيا منتخب المغرب استاد السلام 6:00 مساءاً منتخب ناميبيا منتخب كوت ديفوار استاد الدفاع الجوي

مواعيد مُباريات المجموعة الخامسة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة الخامسة (تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 24 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب تونس منتخب أنجولا استاد السويس 10:00 مساءاً منتخب مالي منتخب موريتانيا استاد السويس 28 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب تونس منتخب مالي استاد السويس 29 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب موريتانيا منتخب أنجولا استاد السويس 2 يوليو 2019 9:00 مساءاً منتخب موريتانيا منتخب تونس استاد السويس 9:00 مساءاً منتخب أنجولا منتخب مالي استاد الإسماعيلية

مواعيد مُباريات المجموعة السادسة كأس الأمم الأفريقية 2019

المجموعة السادسة (الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 25 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب الكاميرون منتخب غينيا بيساو استاد الإسماعيلية 10:00 مساءاً منتخب غانا منتخب بنين استاد الإسماعيلية 29 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب الكاميرون منتخب غانا استاد الإسماعيلية 10:00 مساءاً منتخب بنين منتخب غينيا بيساو استاد الإسماعيلية 2 يوليو 2019 6:00 مساءاً منتخب بنين منتخب الكاميرون استاد الإسماعيلية 6:00 مساءاً منتخب غينيا بيساو منتخب غانا استاد السويس

هذا كان كل ما يخص مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

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