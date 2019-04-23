مواعيد اهم مباريات اليوم الثلاثاء 2019/4/23 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 2019/4/23 العديد من المباريات فى مختلف البطولات ،حيث يلتقى اليوم الزمالك مع بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز ،ويلتقى النجم الساحلي التونسى مع الهلال السوداني فى مباراة الإياب لدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الافريقية،وتستمر منافسات الدوري الانجليزى الممتاز”البريميرليج” بمواجهة توتنهام مع برايتون،وتنطلق اليوم الجولة الرابعة لبطولة دورى أبطال أسيا بعدة مواجهات من بينها العين مع الدحيل والزوراء مع النصر.

ونستعرض معكم أعزائي متابعي نجوم مصرية جدول اهم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

البطولة الجولة الفرق موعد المباراة الدوري المصري الممتاز الأسبوع السادس والعشرون بيراميدز والزمالك 8 مساءا الكونفيدرالية الافريقية إياب دور الثمانية الهلال السوداني والنجم الساحلي 6 مساءا الدوري الانجليزى الأسبوع الثالث والثلاثون توتنهام وبرايتون 8:45 مساءا الدوري الانجليزى الأسبوع الحادي والثلاثون واتفورد وساوثهامبتون 8:45 مساءا الدوري الأسباني الأسبوع الرابع والثلاثون برشلونة وألافيس 9:30 مساءا دورى أبطال أسيا الجولة الرابعة العين والدحيل 6 مساءا دورى أبطال أسيا الجولة الرابعة الهلال والاستقلال 5 مساءا دورى أبطال أسيا الجولة الرابعة الزوراء والنصر 5 مساءا دورى أبطال أسيا الجولة الرابعة ذوب أهن أصفهان والوصل 5:30 مساءا

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 2019/4/23

وسوف تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز على قناتي نايل سبورت وأون سبورت،بينما تذاع مباريات الدوري الانجليزى الممتاز “البريميرليج” والدوري الأسباني ومباريات دورى أبطال أسيا ومباراة الكونفيدرالية الافريقية على قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة.

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