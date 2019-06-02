مهزلة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

توقفت مباراة إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين فريق الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي بملعب رادس بتونس لمدة اكثر من ساعة و كان ذلك اثر عدم احتساب هدف اللاعب المغربي وليد الكرتي بحجة التسلل .

احتج لاعبو الوداد المغربي بعنف على الحكم كاساما بعد قراره بإلغاء هدف وليد الكرتي في الشوط الثاني من مباراة نهائي ال CAF وقد اصر لاعبو النادي المغربي علا العودة الى تقنية الفيديو “الفار” للتأكد من صحة قرار الحكم لكن التقنية لم تكن متاحة لاسباب فنية.

رفض لاعبو الوداد العودة لاستئناف المباراة نهائيا بحجة انعدام تقنية “الفار” في المباراة و ان الهدف سليم و لا غبار عليه و كان ذلك في بداية الشوط الثاني بعد تقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر في الشوط الاول و قد كان ذلك في الدقيقة الثانية و الاربعون عبر اللاعب يوسف البلايلي.

وقد صرح قائد فريق الترجي الرياضي التونسي خليل شمام لأحد الاعلاميين ان الحكم قد اخبر قائدي الفريقين بأن تقنية الفيديو “VAR” لا تعمل منذ البداية وانه لن يحتكم اليها خلالها و كان حديثه باللغتين الفرنسية و الانجليزية و يعتقد ان قائد الوداد لا يتقنهما و انه وافق بقوله “اوكي” دون ان يفهم ودون اظافة اي كلمة. واثار هذا التصريح غضب شديد في صفوف جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي و قد انتهت المباراة بفوز الترجي الرياضي التونسي بالمباراة و بكأس رابطة الأبطال الإفريقية بعد مباراة مشحونة بالغضب

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