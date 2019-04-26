ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد 5 – 0

شهد ملعب آنفيلد رود المباراة المرتقبة بين كل من ليفربول وهدرسفيلد تاون تاون، وذلك اليوم الجمعة الموافق 26 ابريل 2019 من الدوري الإنجليزي. وانتهت المباراة بنتيجة 5 – 0 لصالح نادي ليفربول. صاحب الاستحواذ الأكبر خلال المباراة، حيث وصلت الهجمات الخطيرة لنادي ليفربول على نادي هدرسفيلد تاون تاون 40 هجمة خطيرة.

والجدير بالذكر أن اللاعب المصري “محمد صلاح” ونجم نادي ليفربول قد شارك في المباراة اليوم ، والذي لعب دورا كبيرا في صناعة أهداف اليوم، بالإضافة إلى هدفين قام بتسجيلهما لنادي ليفربول في مرمى نادي هدرسفيلد تاون تاون.

فكان الهدف الأول لنادي ليفربول من نصيب اللاعب ” نابي كيتا” لاعب خط الوسط ، وكان بمساعدة تمريرة من اللاعب محمد صلاح في الدقيقة الأولى. بينما كان الهدف الثاني لفريق ليفربول من نصيب اللاعب ” ساديو ماني” من خلال تمريرة من اللاعب أندرو روبرتسون في الدقيقة 23. وكان صاحب الهدف الثالث هو النجم “محمد صلاح” في الدقيقة 46 بتمريرة مساعدة من اللاعب ترينت أليكساندر.

وواصل نادي ليفربول في التقدم بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 66، وكانت صاحب الهدف هو اللاعب ساديو ماني، ثم يعود “محمد صلاح” ليتألق من جديد ويحرز الهدف الخامس لليفربول، ويعد هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 83.

ومازال ليفربول متصدر قائمة الدوري الإنجليزي بلا منافس، وارتفاع نقاطه إلى 91 نقطة حتى الآن. مبروك لنادي ليفربول فهو يستحق الفوز، ومبروك للاعب “محمد صلاح” النجم الذي دائما يسعد العرب والإنجليز، بل يسعد كل عشاق الكرة.