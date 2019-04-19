مفاجأة فى توقعات المستشار تركى آل الشيخ عن الفائز ببطولة الدورى

تتبع الجماهير المصرية الفترة الماضية تصريحات المستشار تركى آل الشيخ بأهمية كبيرة كونه اصبح احد المؤثرين بشده فى المجال الرياضى المصرى خاصتا بعد دخول نادى بيراميدز -النادى الذى يرأسه المستشار تركى آل الشيخ – فى المنافسة على لقب الدورى لهذا العام، وبشكل قوى خاصتا بعد فوزه الأخير على النادى الاهلى الأمر الذى جعل نادى بيراميدز فى مقدمة جدول الدورى المصرى مع نادى الزمالك.

وفى تصريحات كانت بمثابة المفاجئة للعديد من المتابعين ادلى بها تركى آل الشيخ الى قناة “mbc مصر” منذ قليل ببرنامج الحكاية مع عمرو اديب، والتى هنئ خلالها عمرو اديب سيادة المستشار على نجاح البطولة العربية، وهى البطولة التى فاز بلقبها لهذا العام نادى النجم الساحلى التونسى أجابالمستشار تركى آل الشيخ على سؤال عمرو أديب عن توقعتها للفائز بلقب ببطولة الدورى للعام الحالى بأنه يتوقع تتويج النادى الاهلى باللقب على ان يأتى نادى الزمالك ثانيا، وبيراميدز ثالثاً، وهو الأمر الذى استفز عمرو اديب ليرد عليه متسائلا ” انت لسه مصمم ان الاهلى اللى هياخد الدورى” فيأتى رد المستشار تركى آل الشيخ بان الاهلى أساسه متين، وانه مهما كانت القرارات الخاطئة فيبقى الأساس متين وقوى.

كما أهدى فوز نادى بيراميدز الأخير على النادى الاهلى الى والدته، والتى يفكر كثيرا ان يقوم بعمل اعمال خيريه لها كرد للجميل لما قدمته له.

← إقرأ أيضاً: