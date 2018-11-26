مدينة “جنوي” الإيطالية تعرض إستضافة نهائي كأس “اليبرتادوريس” بين “بوكا جونيورز” و”ريفربليت”

فى خضم حالة التأجيلات التي يشهدها نهائي كأس “اليبرتادوريس” بين فرقين “بوكا جونيورز ” وفريق “ريفربليت” الأرجنتينين، وحالة الشغب الجماهيرى التي تلازم المبارة بين الناديين الكبيرين، والتأجيل المتكرر للمطش بسبب المحافظه على الأعبين، من بطش المتعصبين من جماهير الفريقين، وحماية الجماهير أنفسهم، ظهرت تقارير ان العاصمة الأمارتية “ابو ظبي” مرشحة وبقوة لإستضافة هذا النهائي، لابد من أن تلعب المباراة قبل بداية كأس العالم للأندية التي سوف تقام على الأراضي الإمارتية، والبعد ان حالات شغب، ممكن تسبب فى تأجيل المباراة مرة أخري.

من جانبها تقدمت بلدية مدينة “جنوي” الإيطالية بعرض لإستضافة النهائي الناري على أراضيها، جاء ذلك بعدما قرر إتحاد أمريكا الجنوبية، تأجيل المباراة الي أجل غير مسمي، بعد إعتداء جماهير فريق “ريفربليت” على لاعيبة فريق “بوكا جونيورز”.

وتعد مدينة “جنوي” ثاني مدينة مرشحة لإستضافة النهائي بعد العاصمة الإمارتية “أبو ظبي”، وإستندت بلدية “جنوي” الإيطالية على العادات والأواصر التي تربطها بثقافة أمريكا الجنوبية، وخصوصا المهاجرين القدامين من امريكا الأتينية.

كما أكد البيان الصادر عن بلدية “جنوي” ان علاقات الصداقة بين الجانب الإيطالي والأرجنتيني ، يجعلنا الأحق فى إستضافة هذا الحدث، لتفادي أي اعمال شغب قد تحدث بين الجماهير، او ان يلحق أي اذى بأي من لاعبين الفريقين، وتعد بنجاح التجربة في حيال تم الموافقة على إستضافة المدينة لهذا الحدث، وتفادياً لأي عواقب قد تحدث إذ اجري اللقاء فى ملعب “لامونومتتال”.