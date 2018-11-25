محمد صلاح يسخر من راموس.. تباين الآراء في تفسير إشارة صلاح الجديدة  

قاد النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فريقه للفوز على واتفورد بثلاثية نظيفة في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي يوم أمس السبت على أرض الأخير، وذلك بعد أن بدأ هذا الموسم بداية متواضعة ليعود للتألق مجددا، حيث تمكن محمد صلاح من هز شباك واتفورد في الدقيقة 67 من خلال تمريرة من ساديو ماني وسجل الهدفين الآخرين ألكسند أرنولد وروبرتو فيرمينو، وقد احتفل صلاح بهدفه بطريقة مختلفة عما اعتاده وعرفه بها الجمهور، وكانت ملفتة للنظر ولاقت تباينًا في الآراء والتفسيرات بشأن الإشارة الجديدة لصلاح.

ما تفسير إشارة محمد صلاح الجديدة؟

وفور تسجيل محمد صلاح لهدفه في مرمى خصمه واتفورد احتفل بالهدف بطريقة غير معتادة منه، حيث توجه صلاح للجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه وتعتبر هذه الإشارة جديدة لم نرها من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي وإفريقيا، وكانت تلك اللقطة محل تساؤل واستفسار حول ماذا تعني، وقد استذكر كل من شاهدها لاعبًا آخر يحتفل بذات الطريقة وهو سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ، والكل يعرف ما بين اللاعبين، بعد تسبب الأخير في ابتعاد صلاح عن الملاعب لعدة أشهر نتيجة إصابته بتدخل عنيف من قبل راموس ضد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسارع مستخدمي تويتر الذين انتبهوا لتلك اللقطة للحدديث عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأكّد أغلبهم أن صلاح كان يسخر من راموس بهذه الإشارة، وقد تباينت الآراء في تفسير تلك الإشارة الجديدة من صلاح، فمن جهته علق بنبرة غاضبة، يورغن كلوب، المدير الفني للفريق ردًّا على سؤال عن احتفال محمد صلاح بتلك الطريقة غير المعهودة منه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وقال: “هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي، ليس لدي مشكلة في السؤال، لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي.”

تفسير مغاير للسخرية من راموس

ويرى البعض أنه قد يكون هناك تفسيرًا آخر وراء احتفال محمد صلاح، فحركة يديه شكلت رقم 6 وهو ما يشير إلى عدد الاهداف التي سجلها في مرمى واتفورد خلال 186 دقيقة وفق ما جاء في تغريدة لللفريق الريدز بعد المباراة.

جدير بالذكر أن ليفربول بعد مباراته مع مضيفه واتفورد احتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة متاخرًا على مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين، ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 7 متساويا في ذلك مع رحيم ستيرلينغ وإدين هازارد وبيير إيميريك أوباميانغ وألكسندر متروفيتش وغلين موراي، خلف هداف السيتي سيرجيو أغويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين بـ 8 أهداف.