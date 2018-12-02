نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، اليوم على موعد مع تحقيق رقم قياسي جديد يضاف لإنجازاته بالدوري الانجليزي، هذا الرقم الذي احتفظ به صاحبه لاعب ليفربول في القرن قبل الماضي جورج آلان، الذي استطاع أن يحرز 40 هدف في 50 مباراة لعبها مع ليفربول، هذا الرقم الذي سجل لـ آلان منذ 1898، يمكن أن يحطمه صلاح اليوم في مباراة فريقه مع ايفرتون الانجليزي، فمباراة اليوم هي المباراة رقم 50 للنجم المصري محمد صلاح، مع ليفربول واستطاع اللاعب أن يحرز خلال الـ 49 مباراة السابقة 39 هدف، أي انه إذا سجل هدفا واحدا سيتساوى مع “آلان”، واذا احرز هدفين سيحطم رقم “آلان” الذي استمر باسمه 120 عام.

جدير بالذكر أن صلاح لعب ضد أيفرتون مرة واحدة خلال الموسم الماضي، واحرز هدفا رائعا استطاع أن يحصل به على جائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل هدف، فهل يكون ايفرتون اليوم أيضا سببا في تحقيق صلاح لهذا الرقم الجديد؟ نتمنى هذا.

وفي تصريحاته التي أدلى بها لشبكة “سكاي سبورتس” طبقا لـ “سكاي نيوز” قال صلاح أن هدفه الموسم الماضي لم يكن فقط تحقيق أرقام قياسية ولكن أيضا الحصول على بطولة مع فريقه، وأكد أن ليفربول كان قريبا جدا من نهائي دوري الأبطال، ولكن هذه كرة القدم ويجب أن نتقبل النتيجة مهما كانت، ولكن لا يزال هدفي وهدف الفريق تقيق بطولة هذا الموسم، فهذا حلم للمدينة والجماهير.