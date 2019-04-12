مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا وشكل مجموعات كان 2019 للمنتخبات المشاركة

نرصد مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، حيث تقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، سحب قرعة كان 2019 المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى منتصف يوليو 2019، وسنتابع ما ستسفر عنه نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية لجميع المنتخبات المشاركة، والتي ستجرى بناءً على التصنيف الدولي للمنتخبات عن شهر مارس، وسنضع ترتيب المنتخبات المشاركة كما سيتضح بعد قليل.

اهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، لتنظيم قرعة كان 2019، والتي خرجت في صورة رائعة ومشرفة للتنظيم المصري، وفي أجواء طيبة للغاية، حيث اختار المنظمون منطقة الأهرامات لتكون هي الشاهد على تلك الاحتفالية، لسحب قرعة مشاركة 24 منتخب إفريقي في واحدة من البطولات الإفريقية التي يتوقع لها المراقبون أن تشهد مستوى عالي من الندية والمنافسة، بعد تعديل مواعيد وشكل إقامة المسابقة، ويترقب الملايين من المصريين والعرب معرفة شكل مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 لاستعادة ذكريات بطولات مضت ابهر فيها المصريون العالم من حيث حسن التنظيم والمؤازرة لمنتخبهم الوطني.

شكل مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

تنطلق فاعلية سحب القرعة لكان 2019 مساء اليوم الجمعة وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ومع سحب القرعة سنوضح لكم موقف مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا وهي دون شك المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعات كان 2019

ترقبوا ترتيب باقي المجموعات هنا بعد قليل.

مصر الكونغو أوغندا زيمبابوي

← آخر خبر: