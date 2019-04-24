متابعة مباشرة لحظة بلحظة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الشوط الثاني 2-0

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المباراة الأقوي المرتقبة الآن في الدوري الإنجليزي والتي يتابعها ويترقبها الملايين من متابعي الفريق الانجليزي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبعد أن أحتل ليفربول المركز الأول إلى الآن في الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول في آخر مبارياته لذا المباراة مصيرية بالنسبة إلى مانشستر سيتي فالفوز فيها يضمن لها الصعود مرة أخري إلى صدارة الدوري الإنجليزي ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الاسبوع الحادي والثلاثون.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لحظة بلحظة

بدأت الآن مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونتابع مع حضراتكم أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية:

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول من المباراة

يونايتد يضغط على مانشستر سيتي سعيا من أجل إحراز هدف أول

تمريرة طويلة من بوجبا لكنها تصل سهلة في يد حارس السيتي

تسديدة قوية من فريد لاعب اليونايتد تخرج على يمين ايدرسون حارس السيتي وتخرج خارج الملعب

الدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة

الحكم يعلن ثلاث دقائق وقت بدل ضائع

فرصة السيتي في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول تتضائل

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

بداية الشوط الثاني للمباراة

جووووووووووووووووووووول الهدف الأول لمان سيتي بقدم سيلفا في الدقيقة 54 من الشوط الثاني

جووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للمان سيتي بقدم ساتي في الدقيقة 66 من المباراة

أربع دقائق متبقية على نهاية الشوط الثاني والمباراة ليعلن السيتي فوزه رسميا

الحكم يطلق صافرة النهاية معلنا فوز مانشستر سيتي بالمباراة وعودتها للصدارة مرة أخري لتضع ليفربول مرة ثانية تحت الخطر

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