مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2019 البريميرليج

انحصرت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2019 البريميرليج بين نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي، حيث مازال اللقب معلقا وسيظل كذلك حتى الأسبوع الأخير من البطولة، ونقدم لكم الآن مواعيد مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية بالدوري الإنجليزي 2019 حتى الآن، والتي من خلال قوتها من الممكن أن نتوقع من سيكون بطل البطولة لهذا الموسم، يقود ليفربول النجم المصري العربي محمد صلاح، بينما يضم نادي ليفربول النجم الجزائري العربي رياض محرز.

مباريات ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي 2019

لعب نادي ليفربول حتى الآن 35 مباراة، ولديه 88 نقطة في المركز الأول، مباريات ليفربول المتبقية هي ثلاثة مباريات، وستكون كالتالي:

يوم 26 أبريل 2019: مباراة ليفربول وهدرسفيلد في أنفيلد.

يوم 5 مايو 2019 مباراة ليفربول ونيوكاسل على ملعب نيوكاسل.

يوم 12 مايو 2019 مباراة ليفربول وولفرهامبتون في أنفيلد.

مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2019

لعب مانشستر سيتي حتى الآن 34 مباراة، وهو في المركز الثاني برصيد 86 نقطة، ومباريات مان سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي هي 4 مباريات، وسوف تكون كالتالي:

يوم 24 أبريل 2019 مباراة مان سيتي مع مان يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

يوم 28 أبريل 2019 مباراة مان سيتي مع بيرنلي على ملعب بيرنلي.

يوم 4 مايو 2019 مباراة مانشستر سيتي مع ليستر سيتي على ملعب طيران الاتحاد.

يوم 12 مايو 2019 مباراة مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب برايتون.

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