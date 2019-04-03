نوضح جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين وذلك للراغبين في متابعة كرة القدم، حيث يهتم الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم بمتابعة الدوريات المختلفة لكرة القدم، وبالتالي نوضح جميع المباريات مع استعراض القنوات الناقلة بتاريخ اليوم الأربعاء 3 / 4/ 2019 حتى يسهل على جميع متابعي كرة القدم من معرفة مواعيد بدء المباريات ومعرفة القنوات الناقلة وجدول المواعيد وكذلك أسماء المعلقين لتلك المباريات وهذا ما نوضحه تفصيلا من خلال استعراض مباريات اليوم مع التوضيح الكامل.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة كما يلي:

الدوري الجولة المواعيد فريق في مواجهة القنوات الناقلة المعلق دوري الأمير محمد بن سلمان 31 3:45م أبها الشعلة KSA Sport 1 محمد الخماسي دوري الأمير محمد بن سلمان 31 4:10م الجبلين العدالة KSA Sport 2 عايد العصيمي دوري الأمير محمد بن سلمان 31 6:35م الخليج الأنصار KSA Sport 1 يوسف السلطان دوري الأمير محمد بن سلمان 31 7:20م العين جدة KSA Sport 2 هاني الشهري الدوري المصري 24 8:00م الزمالك سموحة

كما أن ابرز مباريات اليوم الأربعاء هى مباراة ريال مدريد في مواجهة فالنسيا في الدوري الأسباني في الجولة 30، وأما مباريات كأس فرنسا تتحقق المواجهة بين كلا من باريس سان جيرمان مع نانت واليكم جدول المباريات كامل اليوم الأربعاء لعشاق متابعة مباريات كرة القدم.

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