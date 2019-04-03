نوضح جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين وذلك للراغبين في متابعة كرة القدم، حيث يهتم الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم بمتابعة الدوريات المختلفة لكرة القدم، وبالتالي نوضح جميع المباريات مع استعراض القنوات الناقلة بتاريخ اليوم الأربعاء 3 / 4/ 2019 حتى يسهل على جميع متابعي كرة القدم من معرفة مواعيد بدء المباريات ومعرفة القنوات الناقلة وجدول المواعيد وكذلك أسماء المعلقين لتلك المباريات وهذا ما نوضحه تفصيلا من خلال استعراض مباريات اليوم مع التوضيح الكامل.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة كما يلي:
|الدوري
|الجولة
|المواعيد
|فريق
|في مواجهة
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دوري الأمير محمد بن سلمان
|31
|3:45م
|أبها
|الشعلة
|KSA Sport 1
|محمد الخماسي
|دوري الأمير محمد بن سلمان
|31
|4:10م
|الجبلين
|العدالة
|KSA Sport 2
|عايد العصيمي
|دوري الأمير محمد بن سلمان
|31
|6:35م
|الخليج
|الأنصار
|KSA Sport 1
|يوسف السلطان
|دوري الأمير محمد بن سلمان
|31
|7:20م
|العين
|جدة
|KSA Sport 2
|هاني الشهري
|الدوري المصري
|24
|8:00م
|الزمالك
|سموحة
كما أن ابرز مباريات اليوم الأربعاء هى مباراة ريال مدريد في مواجهة فالنسيا في الدوري الأسباني في الجولة 30، وأما مباريات كأس فرنسا تتحقق المواجهة بين كلا من باريس سان جيرمان مع نانت واليكم جدول المباريات كامل اليوم الأربعاء لعشاق متابعة مباريات كرة القدم.• آخر موضوع: صور اطفال توأم رائعة أولاد و بنات ولهذا السبب أم التوأم محظوظة
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