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جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 .. القنوات الناقلة للمباريات والمواعيد والمعلقين (23 مباراة) في مختلف دوريات كرة القدم

كتب محمود الهواري آخر تحديث

نوضح جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين وذلك للراغبين في متابعة كرة القدم، حيث يهتم الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم بمتابعة الدوريات المختلفة لكرة القدم، وبالتالي نوضح جميع المباريات مع استعراض القنوات الناقلة بتاريخ اليوم الأربعاء 3 / 4/ 2019 حتى يسهل على جميع متابعي كرة القدم من معرفة مواعيد بدء المباريات ومعرفة القنوات الناقلة وجدول المواعيد وكذلك أسماء المعلقين لتلك المباريات وهذا ما نوضحه تفصيلا من خلال استعراض مباريات اليوم مع التوضيح الكامل.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة كما يلي:

الدوريالجولةالمواعيدفريقفي مواجهةالقنوات الناقلةالمعلق
دوري الأمير محمد بن سلمان313:45مأبهاالشعلةKSA Sport 1محمد الخماسي
دوري الأمير محمد بن سلمان314:10مالجبلينالعدالةKSA Sport 2عايد العصيمي
دوري الأمير محمد بن سلمان316:35مالخليجالأنصارKSA Sport 1يوسف السلطان
دوري الأمير محمد بن سلمان317:20مالعينجدةKSA Sport 2هاني الشهري
الدوري المصري248:00مالزمالكسموحة

كما أن ابرز مباريات اليوم الأربعاء هى مباراة ريال مدريد في مواجهة فالنسيا في الدوري الأسباني في الجولة 30، وأما مباريات كأس فرنسا تتحقق المواجهة بين كلا من باريس سان جيرمان مع نانت واليكم جدول المباريات كامل اليوم الأربعاء لعشاق متابعة مباريات كرة القدم.

القنوات الناقلة لمبارايت اليوم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 ابريل 2019
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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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