موعد مباراة ليفربول ضد بورتو البرتغالي في ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا “مباراة الذهاب”

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة 15 مارس عن مواجهات من العيار الثقيل ومن ضمن هذه المواجهات مواجهة ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبورتو البرتغالي المباراة ستحظى بمشاهدة ومتابعة جماهيرة كبيرة نظراً لقوة الفريقين وكان ليفربول قد صعد عن جدارة لهذا الدور بعدما أطاح بالبايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين.

على الجانب الأخر وصل بورتو البرتغالي لهذا الدور بعدما أقصى روما في الاشواط الأضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لفوز في مجموع المباراتين 4/3.

قرعة الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا

أقيمت اليوم فعاليات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة “نيون” السويسرية،واسفرت عن وقوع ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع بورتو البرتغالي، وبرشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام مع مانشستر سيتي الإنجليزيين، وأياكس أمستردام الهولندى مع يوفنتوس الإيطالي.

وستشهد منافسات ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا ظهور عدد كبير من نجوم الكرة العربية مع الفرق المتأهلة لتلك المرحلة من عمر المسابقة،حيث يضم مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم الجزائري رياض محرز، فيما يظهر مواطنه ياسين براهيمي مع بورتو البرتغالي، أما أياكس أمستردام الهولندي فيضم بين صفوفه الثلاثي المغربي، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوي بجانب محمد صلاح مع ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

من المقرر أن يكون يوم غد الثلاثاء 9 إبريل الجاري موعداً لإقامة مباراة الذهاب بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول الانجليزي، المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءص بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث لقاء ليفربول وبورتو في مباراة ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا “مبارة الذهاب” من خلال شاشة قناة بي ان سبورت 2 المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، المباراة بتعليق المعلق الكبير رؤوف خليف.

وسيتم استخدام تقنية الفيديو في هذا الدور من دوري أبطال أوروبا، جدير بالذكر أن نهائي “تشامبينزليج” سيقام في يونيو 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب فريق أتليتكو مدريد.

قال رابح ماجر، نجم المنتخب الجزائري ونادي بورتو البرتغالي السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مواجهة ليفربول أمام بورتو ستكون قوية وممتعة، خاصة في ظل تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح، نجم ليفربول، وياسين براهيمي، صانع ألعاب بورتو البرتغالي.

وقال رابح في تصريحات نقلتها صحيفة «النهار» الجزائرية: «سيكون صراعًا كبيرا بين الثنائي، وكلاهما سفراء للعرب في أوروبا، صلاح لاعب مميز وبإمكانه في أي لحظة تغيير مجرى المباراة».