مباراة الزمالك وحسنية أكادير|الزمالك يتعادل مع مضيفه حسنية أكادير في ذهاب الربع النهائي من كأس الكونفيدرالية

مباراة الزمالك وحسنية أكادير،في ذهاب الربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية يلتقي نادي الزمالك المصري نظيره نادي حسنية اكادير المغربي على ملعب آدرار في المغرب يسعى نادي الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه في إنتظار مباراة الإياب في الرابع عشر من الشهر الجاري،ودخل حسنية أكادير أجواء المباراة مبكرا وكاد أن يفتتح النتيجة في الدقيقة الثالثة من إنطلاقة اللقاء،وواصل حسنية أكادير هجومه على مرمى الزمالك الذي غاب تماما في الربع الساعة الأول من اللقاء،وظهرت أول هجمة حقيقة لنادي الزمالك في الدقيقة الثانية والعشرين لكن دفاع الفريق المغربي وقف سدا منيعا في وجهها،وتوالت الهجمات من النادي المغربي لكن لم تثمر محاولته أي هدف لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

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في الشوط الثاني لم تتغير الأمور فحسنية أكادير هو المسيطر على مجريات اللعب،وضغط على النادي المصري في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني وكان قريبا من التسجيل،لكن حارس الزمالك وقف سدا منيعا أمام هجوم الفريق المغربي الرهيب،ووصلت نسبة الأستحواذ إلى ثمانٍ وستين في المائة لفريق حسنية أكادير، في ظل أداء غير مقنع البتة من متصدر الدوري المصري الذي لم يسدد على مرمى خصمه سوى مرتين.

وإستطاع الزمالك الحفاظ على نظافة شباكه لتنتهي مباراة الزمالك وحسنية أكادير على وقع التعادل السلبي،وستقام مباراة الإياب في الرابع عشر من هذا الشهر.