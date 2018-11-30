نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم إياب دور الستة عشر كأس زايد للأندية الأبطال تأهل زعيم الثغر

سيكون ملعب ستاد برج بتروسبورت بالقارهة جاهزاً لاستقبال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية للأندية، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الجمعة، في مباراة مصرية خالصة، لكن في بطولة وأجواء عربية.

الاتحاد السكندري المصري تمكن من التأهل على حساب فريق كبير بحجم الترجي الرياضي التونسي، زعيم الثغر استطاع أن يتعادل إيجابياً بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي قد أُقيمت بملعب ستاد الإسكندرية، قبل أن يكرر تعادله في ملعب رادس بهدفين لكل فريق، ليتأهل الاتحاد السكندري لدور الستة عشر مستفيداً من تسجيل أهداف خارج ملعبه أكثر من الترجي.

أما فريق الزمالك فلم تكن مهمته هو الآخر سهلة، الفريق الأبيض تعادل مع القادسية الكويتي بدون أهداف في مباراة الذهاب التي قد أُجريت أحداثها على ملعب ستاد برج العرب، قبل أن يتمكن الزمالك من العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق من الكويت، ليتأهل الفارس الأبيض للدور ذاته من كأس زايد للأندية الأبطال.

الزمالك يكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للدور القادم، ابناء ميت عقبة نجحوا في الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، لذا فإن التعادل أو الفوز سيرجح كفة الزمالك، أما زعيم الثغر فبحاجة ماسة للفوز من أجل التأهل، الفوز بفارق هدف على الأقل شريطة أن يسجل الفريق السكندري أكثر من هدفين ستُعطي الاتحاد بطاقة التأهل

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وسيتم إقامة مباراة إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال بين الزمالك والاتحاد السكندري مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

هذا وسيكون عصام عبده معلقاً على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال مساء السبت، وذلك من خلال شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، والتي تمتلك حقوق بث البطولة العربية للأندية.

تشكيل الزمالك اليوم

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة الليلة أمام فريق الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية، وسيقوم الخط الهجومي للزمالك اللاعب كاسونجو كابونجو، فيما تواجد في التشكيل كهربا وإبراهيم حسن وأوباما في خط الوسط الهجومي للفريق الأبيض، ليكون تشكيل الزمالك لمباراة الليلة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، النقاز.

خط الوسط: ساسي، محمود عبد العزيز، أوباما، كهربا، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بدأت قبل قليل أحداث لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية، والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين، وسط محاولات من جانب اللاعبين لتسجيل أول الأهداف.

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي حال إنتهاء المباراة بهذه النتيجة فستكون بطاقة التأهل لصالح فريق الزمالك.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين من زمن المباراة تمكن اللاعب إيمانويل بناهيني من تسجيل الهدف الأول لصالح الاتحاد من رأسية ولا أروع بعد عرضية من زميله رزاق سيسيه.

انتهت نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بفوز زعيم الثغر بهدف دون مقابل، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي ستحدد هوية الفريق المتأهل للدور القادم.

انتهت ركلات الترجيح بفوز الاتحاد السكندري على الزمالك بأربعة أهداف لثلاثة، ليلحق الاتحاد السكندري بركب المتأهلين لدور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال، فيما ودع الزمالك البطولة.