مباراة الاهلى وبيراميدز | القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وموقف الفريقين بجدول المسابقة

يدخل النادى الاهلى في تحدى جديد،عقب الخروج من البطولة الافريقية من نادى ماميلودي صنداونز بنتيجه(5-1) بمجموع المبارتين ،حيث يأمل النادى الاهلى فى الحفاظ على صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز،عقب الفوز على نادى مصر المقاصه بنتيجه(2-1) سجلها حمدى فتحي فى الدقيقة (25) ووليد ازاروا في الدقيقه (82)،وياتى ذلك عقب هزيمة نا\ى الزمالك من النادى المصرى البورسعيدى بنتيجه(2-1)،وفوز نادى بيراميدز على الاتحاد السكندرى بنتيجه (3-2) وذلك فى ايطار الجولة الثامن والعشرون للاهلى والزمالك،بينما بيراميدز والاتحاد فى الاسبوع التاسع والعشرون.

يدخل النادى الاهلى مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشورن مع نادى بيراميدز،وهي مباراة تحدد اول ترتيب جدول الدورى الممتاز،وذلك بعد ان فاز نادى بيراميدز على النادى الاهلى فى الجولة الاولى من الدورى بنتيجه(2-1)،احرز الاهداف وليد ازاروا للاهلى في الدقيقة (33)،ثم عدل بيراميدز النتيجه عن طريق محمد فاروق في الدقيقه(47)،ثم سجل عبدلله السعيد هدف الفوز فى الدقيقة (57).

يدخل النادى الاهلى المباراة وهو فى اول ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد(58) نقطة، كما يحل نادى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد(57)،متعادلا مع نادى الزمالك،كما يدخل نادى بيراميدز اللقاء وهو متقدم على الاهلى والزمالك فى عدد المبارايات،حيث لعب نادى بيراميدز (27) لقاء متقدما على الاهلى والزمالك بفارق مبارتين.

يغيب عن النادى الاهلى صاحب المباراة للاصابه اللاعب سعد سمير والذى اصيب بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى فى مباراة الذهاب امام نادى صنداونز ليبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 او 4 شهور،وايضا الاعب كريم نيدفيد بسبب الإصابة الذي تعرض لها في غضروف الركبة،تعرض للإصابة في مباراة مصر المقاصة الأخيرة بمسابقة الدوري،وايضا الاعب محم هانى الذى تعرض لعقوبة الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة.

،كما يغيب عن نادى بيراميدز الضيف الاعب عمر خربين والذى تعرض للطرد في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري ،ايضا يغيب الاعب البرازيلى كينو الذى يعتبر من ابرز لاعيبي نادى بيراميدز وافضل صفقة قادمه للدوري المصري هذا الموسم،الاعب كريستيان بينافينتي الذى يغيب بسبب الإصابة أيضًا بحسب ما أعلنه رئيس نادى بيراميدز السيد تركي آل الشيخ.

قائمه النادى الاهلى:

يدخل النادى الاهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، وعلى لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، ناصر ماهر، صالح جمعة، جونيور أجايى، وجيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن.

كما يغيب عن النادي الاهلى الاعب رمضان صبحى والاعب صلاح محسن بسبب الاصابه،ويغيب كلا من باسم علي وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد نجيب لأسباب فنية.

تنقل المباراة على قناتى (on sport) بتعليق (ايمن الكاشف)، وقناة (النيل للرياضة) بتعليق (مدحت شلبى)،وذلك فى مساء يوم الخميس الموافق 18/4/2019،في تمام الساعة الثامنة مساءا.

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