مباراة الأهلي وصن داونز..الأهلي يخسر بخماسية نظيفة في ميدان صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز،في ذهاب الربع النهائي من من دوري أبطال إفريقيا قطع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي شوطا كبيرا إلى نصف نهائي المسابقة بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي المصري ،في المباراة التي جمعتهما قبل قليل على ملعب أتريد جفيل الخارق.وبدأت المباراة بقوة من جانب كلا الفرقين مع خطورة هجوم صن داونز،وفي الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء سجل زيمبا زواني هدف التقدم لماميلودي صن داونز.

بعد الهدف سيطر صن داونز على مجريات اللعب وضغط على الأهلي لِيُجبره على البقاء في مناطقه،وإستطاع مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثالثة والعشرين ،وواصل صن دوانز ضغطه على الأهلي في غياب شبه تام لمهاجمي الأهلي،لكن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

مع إنطلاقة الشوط الثاني وقع حارس مرمى الأهلي الشناوي في المحظور بعد عرقلة لاعب صن داونز ليتحصل الفريق الجنوب إفريقي على ركلة جزاء سددها ريكاردو ناسيمنتي بنجاح مسجلا الهدف الثالث لصن داونز،بعد الهدف تحرك هجوم الأهلي عن طريق رمضان صبحي لكن لم يشكل أي خطورة على مرمى صن داونز.

وفي الدقيقة الثانية والستين سجل جاستون سيرينو الهدف الرابع لفريقه،وتواصلت هجمات فريق صن داونز على الأهلي،وسجل فاكاماني ماهلامبي الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة.

وقد إنتهى اللقاء بفوز ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف نظيفة وبهذا الفوز يكون قد وضع قدما في نصف النهائي في إنتظار مباراة اللإياب على ملعب برج العرب في القاهرة.