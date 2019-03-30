مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 30 / 3 / 2019 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

مباراة الأهلي والزمالك، يلتقي فريق نادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك اليوم في مباراة تقام على إستاد برج العرب في الإسكندرية، وهو لقاء القمة بين الأهلي والزمالك رقم 117، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء اليوم، والمباراة وفق اللقاء المؤجل من الجولة 17 في الدوري الممتاز، وقد تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، حيث سيتم البث على قنوات النيل الرياضية وعلى قناة أون سبورت الفضائية المصرية.

مباراة الأهلي والزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له اليوم بأن وزير الصحة تدخل حتى تم إصدار قرار بزيادة عدد جماهير نادي الزمالك إلى 50 فرد بدلا من 30 فرد، كما أعلن جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن التشكيل لفريق أمام نادي الأهلي حيث أن قائمة فريق نادي الزمالك تتمثل في الأتي:

حراسة المرمى: محمود جنش – عماد السيد.

خط الدفاع: محمود الونش – محمد عبد الغني – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام – بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما – أحمد زيزو – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أيمن حفني.

خط الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – حميد أحداد.

تشكيل نادي الأهلي

أعلن المدير الفني لنادي الأهلي عن التشكيل المتوقع لقائمة لاعبي نادي الأهلي في مباراة القمة 117، والتشكيل المتوقع كالأتي: