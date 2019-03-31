تعرف على موعد مباراة “الاتحاد” و “الأهلي” “بالدوري المصري”،وتعرف كذلك على بعض المعلومات عن المارد الأحمر والدوري المصري

نظرًا لحرص موقع “نجوم مصرية” على تسليط الضوء على الأندية الجماهيرية، لذلك قررنا تخصيص هذا التقرير لتغطية كافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري، وسنقوم بعمل تحديث مستمر قبل انطلاق أي مواجهة للمارد الأحمر لإضافة التوقيت المحدد لانطلاق فعاليات اللقاء، و موقف الفريق في جدول المسابقة قبل المباراة، وكذلك سنقوم بتغطية نتيجة المباراة أول بأول، وعقب ختام المواجهة نستعرض ترتيب الفريق عقب نهاية مجريات المباراة.

وانطلقت مسابقة الدوري المصري عام 1948 بمشاركة 11 فريق، وتمكن الأهلي من حصد لقب النسخة الأولى، وجمعت المباراة الافتتاحية للمسابقة بين فريقي فاروق ” الزمالك حاليًا” والمصري وانتهت مجرياتها بفوز أبناء القلعة البيضاء بخمسة أهداف مقابل هدف، و تمكن محمد أمين لاعب الزمالك من افتتاح أهداف اللقاء ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يتمكن من هز الشباك، كما سجل سعد رستم لاعب الزمالك هاتريك في شباك المصري ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المسابقة المصرية.

ويعد فريق الأهلي هو الأكثر تتويجًا بمسابقة الدوري المصري برصيد 40 لقب، يليه الزمالك برصيد “12” بطولة.

و تمكن “9” لاعبين في تاريخ الأهلي من حصد لقب هداف الدوري وهم السيد الضظوي مرة واحدة موسم 58-59 برصيد “15” هدف بالإضافة إلى إحرازه اللقب 3 مرات أخرى ولكن بقمصان فريق المصري، محمود الخطيب مرتين موسمي ( 77-78 برصيد 11 هدف، 80-81 برصيد 11 هدف)، محمد رمضان مرة واحدة موسم 90-91 برصيد 14 هدف، حسام حسن مرة واحدة موسم 98-99 برصيد 15 هدف بالإضافة إلى تتويجه باللقب مرة أخرى عندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك موسم 2001-2002 برصيد 18 هدف، أحمد بلال مرة واحدة موسم 2002-2003 برصيد 19 هدف، عماد متعب مرة واحدة موسم 2004- 2005 برصيد 15 هدف، محمد أبو تريكة مرة واحدة موسم 2005-2006 برصيد 18 هدف، الأنجولي فلافيو مرتين موسمي ( 206-2007 برصيد 17 هدف، 2008-2009 برصيد 12 هدف)، المغربي وليد أزارو مرة واحدة موسم 2017-2018 برصيد 18 هدف).