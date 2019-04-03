مان سيتي يستضيف كارديف ولابديل عن الفوز لإستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

مان ستي يستضيف كارديف،سيستضيف مانشستر سيتي كارديف مساء الأربعاء مع اقتراب موسم 2018/19 من نهايته،ويبحث سيتي عن ثلاث نقاط لإعادتهم إلى صدارة الترتيب ، فيما يسعى نادي كارديف إلى الفوز للخروج من منطقة الهبوط،ويراقب نادي مانشستر سيتي لياقة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد فوزه على فولهام يوم السبت. حيث تم استبدال المهاجم في الشوط الثاني من المباراة لذلك فقد تكون هناك شكوك في لعبه بداية المباراة ويحتمل أن يَحُل غابرييل جيسوس مكانه،وبالنسبة للزائرين ، ما زالوا بدون المدافع سول بامبا بعد إصابته ، كما أنهم فقدوا الآن لاعب اسكتلندا الدولي كالوم باترسون حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

ستنطلق المباراة اليوم الأربعاء 3 أبريل

على تما الساعة 19:45 (بتوقيت جرينتش)

على استاد الاتحاد

الحكم جوناثان موس

التشيكل المتوقع لكلا الفريقين.

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، أوتامندي ، لابورت ، زينتشينكو ؛ دي بروين ، جوندوجان ، سيلفا ؛ سيلفا ، جيسوس ،سترلينيغ.

كارديف إثيريدج. بلتيير ، موريسون ، مانغا ، بينيت ؛ جونارسون،آرتر،مورفي،كاماراسا، هولييت؛ نياس.

يخوض مانشستر سيتي المباراة يوم الأربعاء دون هزيمة في آخر خمس مباريات في الدوري ، وسيكون بيب جوارديولا واثقًا من أن فريقه يمكنه تحقيق ثلاث نقاط أخرى.

ومن الصعب رؤيتهم يخسرون أمام كارديف صاحب المركز الثامن عشر ، ولكن دائماً ماتحدث المفاجئات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة