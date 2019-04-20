مانشستر سيتي يثأر من توتنهام و يفوز عليه بهدف نظيف

فاز فريق مانشستر سيتي اليوم السبت على نظيره توتنهام هوتسبير في مباراة مثيرة جمعت بينهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة و الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهدف اللاعب فيل فودين في الدقيقة الخامسة، حصد السيتي ثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيده إلى ست و ثمانون نقطة في الصدارة على بعد نقطة واحدة عن ملاحقه ليفربول الذي لديه مباراة قوية غدا الأحد ضد كارديف سيتي.

بالعودة إلى سيناريو المباراة، المان سيتي كان مسيطرا في أغلب الدقائق بتمريرات قصيرة بين اللاعبين، و محاولات خطيرة خصوصا من جهة اللاعب رحيم سترلينغ الذي تفنن في تضييع الفرص أمام جدار دفاعي متقن .

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