مانشستر سيتي وتوتنهام … جورديولا لا يهزم مرتين

تحليل : خالد صلاح عبد الرحيم .

تشكيلة الفريقين

بوكتينيو برسم 5-3-2، خط دفاع خماسي سانشيز، ألدرفيريلد ،فيرتونجن وعلي الرواقين فويث و بن دافيز ، أمام الحارس غازانيجا. في الوسط هناك داير في خانة الارتكاز، أمامه كلا من إريكسن و ديلي ألي، بينما بالهجوم تواجد الثنائي سون ولوكاس مورا .

أما غوارديولا فدخل أيضا بخطة لعب 4-3-3، مع لابورت، ستونز، زينشينكو، ووالكر في الخلف، أمام الحارس إيدرسون. وفي الوسط تمركز جوندجان أمام رباعي الدفاع، وعلى مقربة منه الثنائي دي بروين وفودين، بينما في الهجوم حصل ستيرلينج وبرناردو على دور الأجنحة، وأمامهم أجويرو كمهاجم صريح.

شوط للسيتي وخطورة لتوتنهام

دخل السيتي اللقاء بكل قوة ضغط عالي من الأمام لمنع السبيرز من التحضير من الخلف ، أستحوذ علي معظم مجريات الشوط الأول نجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق فودين ،و لم يخلق فرص خطيرة كثيرة علي المرمي ، الفريق بعمل جماعي جيد في الهجوم فودين اللاعب المتحرك داخل الصندوق ويظهر كمهاجم ثاني بجانب أجويرو ،ثنائيات الأطراف من ستيرلنج وزينتشينكو علي الجهة اليسري والكر و برناردو علي الجهة اليمني ، دي بروين حلقة الوصل بين الوسط والهجوم والذي يقوم بتوزيع اللعب ، أجويرو يخرج ويصنع مثلثات علي الأطراف ويتحرك في أنصاف الخطوط ويقطع علي المرمي ، وترحيل من الأظهرة في حالة الهجمة من الجهة اليسري يدخل والكر في خانة الارتكاز بجانب جوندجان والعكس ، وتبقي مشاكل السيتي الدفاعية مستمرة .

توتنهام بتكتل متوقع أمام المرمي لإمتصاص حماس لاعبي السيتي بعد الفوز عليهم في دوري أبطال أوروبا والاعتماد علي التحولات السريعة بفصل سون ولوكاس مورا ، سون يفعل كل شئ علي الميدان يتحرك بين قلبي دفاع السيتي انتظاراً لتمريرات إريكسن ثم يخرج للعمق للمشاركة في تطوير الهجمة ويسحب معه دفاع السيتي لخلق مساحة لزملائه للتحرك علي المرمي ، أو يقوم بمجهود فردي يستلم الكرة من دائرة المنتصف ويركض علي المرمي ، نجح سون في خلق 3 فرص محققة في الشوط الأول ولكنه فشل في أحراز الأهداف ، ودور مهم من ديلي ألي لجذب الأنظار عن إريكسن لاستلام الكرة في المساحة الخالية ثم التمرير القطري لسون علي المرمي ، بالرغم من أخطاء التمرير من دفاع توتنهام في ظل ضغط السيتي .

بين الواقعية والفاعلية والأنتقام

يحسب لبوكتينو المرونة التكتيكية بدء اللقاء بعمق دفاعي وأعتمد علي المرتدات ونجح في خلق فرص حقيقة علي المرمي ، الشوط الثاني خرج للهجوم بتحريك الأظهرة للأمام وضغط عالي من الأمام، ثم قام يتغييرات هجومية دخول وانياما داني روز و يورينتي مكان داير ديل آلي وألدريفريد ، لأعطاء حرية أكبر لإريكسن لصناعة اللعب والأبقاء علي مورا وسون داخل الملعب ولعب الكرات الطولية والعرضيات علي يورينتي .

جورديولا دخل اللقاء للأخذ بالثأر أندفع هجومياً وأحرز هدف وأضاع ستيرلينج هدف أخر مؤكد، نفس المشاكل الدفاعية لولا تألق إيدرسون لتعادل توتنهام علي الأقل ، و لاعبي السيتي اليوم معظهم خارج الفورمة وجورديولا توقف عن ابتكار الحلول أشرك ساني وديفيد سليفا و فرناندينيو بدلاً من دي بروين المصاب أجويرو وفودين ، والكرة أبتسمت اليوم للسيتي بفوز صعب علي السبيرز.

بين الواقعية والأنتقام كانت فاعلية هجوم توتنهام ضعيفة 5 فرص حقيقة لم يسجل الفريق هدف واحد بينما السيتي خلق فرصتين وأحرز هدف الفوز فاعلية تصل إلي النصف ليتعامل جورديولا هو الاخر بواقعية وحافظ علي الهدف وفاز بالمباراة .

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