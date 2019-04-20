مانشستر سيتي ضد توتنهام..موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

مانشستر سيتي ضد توتنهام،لدى مانشستر سيتي الفرصة للانتقام بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا حين يلاقي توتنهام اليوم السبت في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى السيتي ببذل أقصى مجهود للفوز بالمباراة لأن الخسارة قد تُفقده اللقب.

فيما يحتل توتنهام المركز الثالث بسبعٍ وستين نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مان يونايتد صاحب المركز السادس،فالخسارة قد تبعد نادي توتنهام عن المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ستنطلق المباراة يوم السبت 20 أبريل

على تمام الساعة 11:30 (بتوقيت جرينتش)

على استاد الاتحاد

القنوات الناقلة:bein sports hd2

الحكم مايكل أوليفر

ستكون المباراة الثالثة بين هذين الفريقين في غضون 12 يومًا.سيلعب مانشستر تقريبا بتشكيلته الأساسية دون وجود غيابات في الفريق سوى كلاوديو برافو الغائب من اغسطس الماضي.

ويغيب من جانبتوتنهامكل من مهاجمه الشاب هاري كين الذي أصيب في مباراة الذهاب ضد مان سيتي، وقد إلتحق به موسى سيسوكو الذي أصيب في الفخذ في المباراة الأخيرة ضد السيتي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وتوتنهام

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، ستونز ، لابورت ، دانيلو ؛ فرناندينو ، دي بروين ، ب. سيلفا ؛ سترلينيغ، ساني، أغويرو.

توتنهام هوتسبر لوريس تريبيير، سانشيز، الدرويرلد، فيرتونغن، دافيس؛ وانياما ،ديلي آلي ، وإريكسن ؛ مورا ، كين.

وقد شهدت المباراة الاخيرة للفريقين يوم الأربعاء بداية مجنونة عندما تم تسجيل خمسة اهداف في غضون واحد وعشرين دقيقة ستبقى تلك المباراة حاضرة عند مؤيدي كلا الفريقين.

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نتئج الفريقين في آخر خمس مباريات لهما:

مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبر

مانشستر سيتي 4-3 توتنهام هوتسبر (17/4) مانشستر سيتي 4-3 توتنهام هوتسبر (17/4)

كريستال بالاس 1-3 مانشستر سيتي (14/4) توتنهام هوتسبر 4-0 هدرسفيلد تاون (13/4)

توتنهام هوتسبر 1-0 مانشستر سيتي (09/4) توتنهام هوتسبر 1-0 مانشستر سيتي (09/4)

مانشستر سيتي 1-0 برايتون (06/4) توتنهام هوتسبر 2-0 كريستال بالاس (03/4)

مانشستر سيتي 2-0 كارديف سيتي (03/4) ليفربول 2-1 توتنهام هوتسبر (31/3)

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