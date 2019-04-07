ليونيل ميسي يحقق أرقامًا قياسيّةً جديدةً في الليقا الإسبانية

حقق النجم العالمي لنادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أرقامًا قياسية جديدة عقب الفوز الذي حققه فريقه على حساب أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، في ملعب “كامب نو” ببرشلونة.

وحقق ليونيل ميسي، وسواريز هدفي الفوز ، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي كانت حماسية جدًّا، وهو ما جعل برشلونة يؤكد صدارته في ترتيب الليقا الإسبانية ويبتعد بفارق 11 نقطة عن صاحب المرتبة الثانية، أتلتيكو مدريد.

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد، إلى جانب تسجيل ميسي لهدف جديد، جعله يحطم أرقامًا قياسية، كان يمتلكها غيره، أو كان يشترك فيها مع لاعبين آخرين.

تحطيم أرقام قياسية

وبعد هذا الانتصار الهام لنادي برشلونة في سباق الحصول على بطولة إسبانيا، طفا اسم ليونيل ميسي من جديد، وبعد أن سجل هدفًا جديدًا، تمكن من تحقيق أرقام قياسية جديدة، بعد أن كانا يملكهما الحارس السابق لريال مدريد إيكر كاسياس، الذي ما يزال يتألق في صفوف نادي بورتو البرتغالي، وكذلك “الدو”، المهاجم الحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، ومهاجم ريال مدريد السابق، والمنافس الأزلي ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

ويتمثل هذه الأرقام القياسية الجديدة في أنّ ليونيل ميسي “البرغوث”، وبعد أن حقق انتصارًا جديدًا، في صفوف نادي برشلونة، أصبح أول لاعب يحقق أكبر عدد من الانتصارات مع فريقه في تاريخ الدوري الإسباني، حيث تمكن إلى حد الآن من تحقيق الانتصار عدد 335، بينما كان الحارس كاسياس يمتلك الرقم القياسي برصيد 335 فوزًا.

تسجيل 415 هدفًا

أما عن الرقم القياسي الثاني الذي حطمه ليونيل ميسي فيتمثل في أنه أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولات الكبرى بعد أن كان يملكه صحبة كريستيانو رونالدو، وبعد الهدف الأخير ضد نادي أتلتيكو مدريد، أصبح ميسي يملك في رصيده 415 هدفًا سجلها جميعها في صفوف نادي برشلونة، بينما كان الرقم يملكه مع رونالدو برصيد 414 هدفًا سجلها المهاجم البرتغالي في صفوف ريال مانشستر يونايتد الأنجليزي (85 هدفًا)، وريال مدريد (311 هدفًا)، وأخيرًا يوفنتوس (19 هدفًا).

كما يعتبر ليونيل ميسي، اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، حيث تمكن إلى حد اللقاء الأخير من تسجيل 50 هدفًا خلال الموسم الحالي، الذي لم ينته بعد، وهو بالتالي قادر على تسجيل أهداف أخرى، في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وحقق ليونيل ميسي لقب “لاعب الشهر”، كأفضل لاعب في شهر مارس 2019، في الليقا الإسبانية، وهي جائزة قدمها لها اللاعب الهولندي، والمهاجم السابق لبرشلونة باتريك كليوفرت.

برشلونة في طريق مفتوح

وبعد الانتصار على أتلتيكو مدريد، وقبل سبع جولات من النهاية، يواصل نادي برشلونة محافظته على صدارة الليقا الإسبانية برصيد 73 نقطة، مبتعدًا عن أتلتيكو مدريد بــــ 11 نقطة كاملة، بينما يقبع ريال مدريد، الذي تمكن هو الآخر من الفوز على إيبار بهدفي كريم بنزيمة (2/1)، في المرتبة الثالثة، برصيد 60 نقطة.