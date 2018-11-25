ليفربول يهزم واتفورد بثلاثية نظيفة وصلاح يقترب من صدارة الهدافين

يعود الملك المصري ( مو صلاح ) ليضرب من جديد بتسجيله هدفه الشخصي السابع في الدوري الانجليزي لصالح فريقه ليفربول وذلك في شباك فريق واتفورد ضمن المبارة التي جمعتهم علي ملعب فريق واتفورد، والجدير بالذكر أن هذا الهدف هو سادس هدف لصلاح في شباك فريق الدبابير وذلك منذ وصوله للأنفيلد الموسم الماضي.

بدء فريق واتفورد المبارة بشكل قوي استطاع خلاله تسجيل هدف في مرمي أليسون قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، و استطاع الريدز في الشوط الثاني أن يستعيدوا تماسكم و حيويتهم الهجومية التي تكللت بثلاثية في مرمي واتفورد.

و قد جاء الهدف الأول بتوقيع محمد صلاح بعد عرضية رائعة من السنغالي المتميز ساديو ماني ويعد هذا الهدف هو السادس لصلاح في مبارياته الثلاثة التي خاصها أمام واتفورد. وبهذا الهدف يقترب لاعبنا محمد صلاح من صدارة هدافي البريميرليج حيث يحتل حاليا المركز الثاني بسبعة أهداف خلف لاعب المان سيتي ( سيرخيو أجويرو ) المتصدر بثمانية أهداف حتي الآن.

وجاء الهدف الثاني من خلال ركلة حرة متقنة قام بتسديدها اللاعب ( أليكساندر أرنولد ) لتسكن الشباك وسط ذهول من جميع لاعبي واتفورد، ووتبعه البرازيلي ( فيرمينو ) وسجل الهدف الثالث من متابعته لتسديدة السنغالي ماني التي تصدي لها فوستر حارس واتفورد

ويحتل فريق ليفربول الآن مركز الوصافة بجدول ترتيب الفرق بالدوري وذلك برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي، وبهذا الفوز ترتفع معنويات الؤريدز كثيرا قبل مواجهة فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.