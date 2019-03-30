ليفربول ضد توتنهام في قمة مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد توتنهام،يستضيف ليفربول نادي توتنهام على ملعب أنفيلد هذا الأحد في مباراة يسعى خلالها كل نادٍ للفوز لتعزيز حظوظه في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني مؤقتا بعد فوز السيتي على نادي فولهام في المبارة التي جمعتهما قبل ساعات ،ويضطر فريق ليفربول إلى الفوز في كل مباراة متبقية في الدوري لمواصلة الضغط على السيتي،فيما يبتعد السبيرز بفارق خمس عشرة نقطة عن ليفربول ولم يتذوق طعم الفوز في آخر أربع مباريات ثلاثة هزائم وتعادل وحيد.

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التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين:

ليفربول: أليسون. ألكساندر أرنولد وفان دييك وماتيب وروبرتسون ؛ ويجنالدوم ، هندرسون ، ميلنر ؛ صلاح ، ماني ، فيرمينو.

توتنهام: لوريس. كيران تريبير، الديرفيريلد، فيرتونخين، دافيز؛ وانياما ، سيسوكو ، وعلي ، وإريكسن ؛ الابن كين.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي هندرسون ونابي كيتا إلى تشكيلة فريق ليفربول وقد يغيب نجم توتنهام هاري كين وهو إحتمال غير مرجح،وقد يغيب النجم الكوري الجنوبي عن المبارة بسبب جدول سفره المرهق خلا مشاركاته الدولية.

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تنطلق المباراة يوم الأحد 31 مارس

الوقت 16:30 (بتوقيت جرينتش) السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية

الملعب الآنفيلد

الحكم مارتن اتكينسون.