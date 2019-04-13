كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصن داونز ” القنوات المفتوحة والتشكيل”

يستضيف النادي الأهلي منافسة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ويبحث عشاق الاهلي والكرة الإفريقية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصاندوز اليوم .

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية بالفوز على صن داونز بنتيجة تزيد عن خماسية نظيفة من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من البطولة وعدم المغادرة المبكرة لكبير افريقيا من الباب الضيق، وفي هذا التقرير نشارك معكم معلومات عن المباراة المراقبه مثل الموعد والتشكيل المتوقع بالإضافة إلي القنوات المفتوحه الناقله لمباراه الاهلى اليوم.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة العودة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 13 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يمكن متابعة مجريات المباراة والاستديو التحليلي قبل المباراة وباللغة العربية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره، وتحديدا على قناة Bein SPORTS HD1 علي قمر النايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يمكن كذلك متابعة أحداث المباراة مجانا عبر القنوات المفتوحه الناقله للمباراه وتحديدا قنوات الباقة الافريقية ولكن للأسف لا تبث هذه القنوات عبر نايل سات، واليكم تردد قنوات الباقة الافريقية.

قناة RTI 1 القمر ياه سات 52 E التردد 12347 معدل ترميز 30000 الاستقطاب افقي

قناة TV القمر ياه سات 52 E التردد 12347 معدل ترميز 30000 الاستقطاب افقي

قناة ORTB القمر يوتلسات 16 E التردد 11804 معدل ترميز 30000 الاستقطاب افقي

قناة ORTM القمر يوتلسات 9 E التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

كذلك سوف تنقل المباراة عبر قناة الثانية الأرضية في مصر والنيل الرياضية عبر التردد الأرضي في دولة مصر العربية فقط.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

استقر المدرب الاورغوياني مارتن لاسارتي بشكل كبير على الأسماء التي تخوض المباراة اليوم ضد صن داونز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول



خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي



ناصر ماهر – جونيور أجاي – رمضان صبحي



خط الهجوم: وليد أزارو.

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