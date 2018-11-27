تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما اليوم نايل سات وهوت بيرد 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

سيكون ملعب أوليمنبيكو مسرحاً كبيراً لمباراة ريال مدريد وروما اليوم لحساب لقاء العودة بالجولة الخامسة من دور المجمعات بدوري أبطال أوروبا، وهناك العديد من الجماهير العربية تود الإطلاع على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما اليوم مجانا على نايل سات وهوت بيرد وبعض الأقمار الصناعية الأخرى، فقد تم الكشف عن عدد من القنوات المجانية التي تذيع مباراة ريال مدريد اليوم مجانا، والجماهير التي تبحث عن هذه القنوات ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تنقل جميع مباريات البطولة بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وسيدخل الملكي ريال مدريد لقاء اليوم وهو متصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما سيكون وصيف المجموعة فريق روما الإيطالي برصيد 9 نقاط أيضاً ولكن يتفوق ريال مدريد على صدارة المجموعة بفارق الأهداف بينه وبين ذئاب روما الإيطالي، بينما يحتل المركز الثالث من ترتيب المجموعة سسكا موسكو برصيد 4 نقاط ويقع في المركز الأخير برصيد نقطة واحده فريق فيكتوريا بلزن.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما اليوم

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما هي قناة بي إن سبورت 1 مع تعليق رؤوف خليف.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما

قناة IDMAN TV: التردد: 11169- القمر: AzerSpace 46°E – الإستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 20400

قناة ZDF الألمانية: التردد: 11954 – القمر: Astra – الإستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500

قناة Iran TV3: التردد: 11555 – الاستقطاب: عمودي – معدل الترميز 30000 – القمر: Intelsat 902.

قناة Italia 1 : التردد: 11371 – الاستقطاب: أفقي – القمر: الهوت بيرد – معدل الترميز : 29900

وفي حالة الكشف عن أي قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وروما اليوم مجانا سوف نرفقها عبر هذه المقالة، أسرة موقعنا تتمنى لكم مشاهدة ممتعة عبر القنوات المفتوحة.