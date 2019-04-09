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قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم مجانا 9-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

كتب سالم يوسف آخر تحديث

يلعب ليفربول وبورتو اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ملعب أنفيلد تلك المباراة القوية التي يبحث من خلالها الطرفين عن تحقيق الفوز من أجل تخطي عقبة لقاء الذهاب بربع النهائي، ولعل الكثير من المتابعين وعشاق الفريقين يرغب في معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم مجانا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتي سنتعرف عليها معاً خلال السطور المقبلة.

وقد أعلنت بعض القنوات المجانية نقل مباراة ليفربول وبورتو مجانا، وذلك يأتي في إطار كسر احتكار القنوات المشفرة التي تنقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا حصرياً في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي تضم مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة التي تمتلك حقوق بث تلك المباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم

ضربة البداية لمباراة ليفربول وبورتو اليوم الثلاثاء تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل قناة بي إن سبورت 2 الرياضية هذا اللقاء ويعلق عليها رؤوف خليف.

ويشارك في لقاء اليوم النجم المصري الكبير محمد صلاح حيث يعتمد على خدماته للفريق المدربي يورجن كلوب بجانب البرازيلي فيرمينو واللاعب السنغالي ساديو ماني.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم

يبحث الكثير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم مجانا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وهي المرفقة أدناه.

القناةالترددالقمر الصناعي
قناة ارينا سبورت 211798أسترا 3 A
قناة إدمان اربيذجان11175اوروبا ستار 1
قناة ZDF HD11054 “يتوقف في بعض الأحيان”hot bird
قناة ZDF HD11369أسترا

ومن المتوقع الكشف عن مزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم مجانا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، سنوافيكم بها على الفور عبر هذه الصفحة.

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عن الكاتب

سالم يوسف

أعمل في التحرير الإلكتروني منذ 10 سنوات تقريباً وحتى الآن، وأحب الكتابة في جميع الأخبار باستثناء أخبار الفن، عملت في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية على مستوى مصر والعالم العربي وأومن جداً بمقولة: الظروف والمحن تأتي لتعلمك كيف تستمر الحياه.

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