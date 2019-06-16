قائمة منتخب المغرب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

نقدم لكم متابعى موقع نجوم مصرية، قائمة “منتخب المغرب” فى بطولة كأس الامم الافريقية 2019، التي تقوم بتنظيمها مصر اعتبارا من يوم 21 يونيو 2019، وقد انتظم المنتخب في معسكر مغلق بالمركز الوطني الرياضي لكرة القدم المغربية بمدينة سلا بالمغرب، التى اعلنها المدير الفني لمنتخب المغرب، وضمت القائمة النهائية كلا من رضا التكناوتي، منير المحمدي، ياسين بونو في حراسة المرمي، أما خط الدفاع ضم كلا من غانم سايس، أشرف حكيمي، نصير المزراوي، وفي خط الوسط نور الدين أمرابط، المهدي بوربيعة، كريم الأحمدي، ولم ينضم وليد أزاروا الى قائمة المنتخب .

قائمة منتخب المغرب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية

منير المحمدي (مالاغا الإسباني)

المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)

أيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني).

مهدي بنعطية (الدحيل القطري)

أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).

غانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي)

عبد العالي المحمدي (نهضة بركان المغربي)

نورالدين أمرابط (النصر السعودي)

يونس بلهندة (غالاتاسراي التركي)

مروان داكوستا (الاتحاد السعودي)

كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي)

ياسين بونو (جيرونا الإسباني)

أحمد رضى التكناوتي (الوداد الرياضي المغربي).

عبد الحميد يونس (ستاد ريمس الفرنسي)

يوسف أيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي)

مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)

فيصل فجر (كون الفرنسي)

حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)

نصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي)

يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)

سفيان بوفال (سيلتا فيغو الإسباني)

نبيل درار (فينرباتشي التركي).

عبد الرزاق حمدالله (النصر السعودي)

خالد بوطيب (الزمالك المصري)

عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير المغربي)

أمين حارث (شالك الألماني)

أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي).

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