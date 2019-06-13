قائمة اللاعبين الأعلي أجرًا في العالم

قامت صحيفة فوربس بعمل استفتاء حول أعلي أجرًا في العالم بين الرياضيين علي مستوي جميع الألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والبوكس،نشرت صحيفة فوربس قائمة تضم مائة لاعب رياضي من أصحاب الأجور المرتفعة وتشمل الأجور رواتب اللاعبين مع أنديتهم والشركة الرعاية.

حيث تواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة الرياضيين الأعلي أجرًا في العالم،وتفوق ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني علي نجم منتخب البرتغال ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريسيتانو رونالدو.

ليونيل ميسي أفضل رياضي في الحصول على الأجور المرتفعة في العالم في العام الماضي والحاضر حيث يحصل علي 127 مليون دولار سنويا حيث يتصدر ميسي برقم خيالي،حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي علي المركز الأول بواقع 127 مليون يورو،حاصل علي 92 مليون دولار من ناديه برشلونة الإسباني و35 مليون دولار من الشركات الرعاية والإعلانات.

يأتي في المركز الثاني البرتغالي كريسيتانو رونالدو بواقع 109 مليون دولار،و المركز الثالث البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان اللاعب نيمار دا سيلفا بواقع 105 مليون دولار،و المركز الرابع كانيلو ألفاريز نجم الملاكمه برصيد 94 مليون دولار،وحصل علي المركز الخامس روجر فيدرير نجم كرة التنس بواقع 93.4 مليون دولار،ويأتي راسل ويلسون نجم كرة القدم الأمريكية برصيد 89.5 مليون دولار في المركز السادس،وحصل ارون رودجرز علي المركز السابع نجم كرة القدم الأمريكية بواقع 89.3 مليون دولار،وفي والمركز الثامن نجم كرة السلة ليبرون جيمس برصيد 89 مليون دولار،وحصل علي المركز التاسع ستيفن كاري نجم كرة السلة بواقع 79.8 مليون دولار،ويأتي في المركز العاشر نجم كرة السلة اللاعب كيفن ديورانت برصيد 65.4 مليون دولار.

تواجد المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح في المركز 98 برصيد 25.1 مليون دولار.

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