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قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم مجانا 16 أبريل 2019 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب سالم يوسف آخر تحديث

يستقبل ملعب أرينا واحدة من المباريات الهامة بين يوفنتوس واياكس أمستردام الهولندي اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 لحساب مباريات العودي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والكثير من المتابعين يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا، حيث أن قنوات بي إن سبورت الرياضية تنقل جميع مباريات البطولة الأوروبية حصرياً في الشرق الأوسط والوطن العربي، ويبحث يوفنتوس بقيادة الدون كريستيانو رونالدو عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمان التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.

والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم مجاناً ستكون ما يبحث عنه جميع عشاق ومتابعي الفريقين وذلك لمتابعة أحداث اللقاء الكبير والهام بين العملاقين، ويبحث كل طرف في اللقاء عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل ضمان التأهل للدور القادم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم

تنطلق مباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل قناة بي إن سبورت 2 الرياضية هذا اللقاء ويعلق عليها رؤوف خليف وعلي محمد علي.

ويشهد يوفنتوس موسماً رائعاً في الدوري الإيطالي حيث يواصل اليوفي تحقيق الانتصارات المتتالية بقيادة رونالدو أمام الفرق الإيطالية ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة حتى الآن.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس أمستردام مجانا

نضع لكم جدول يحتوي على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم مجانا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناةالترددالقمر الصناعي
قناة ارينا سبورت 211798أسترا 3 A
قناة إدمان اربيذجان11175اوروبا ستار 1
قناة ZDF HD11054 “يتوقف في بعض الأحيان”hot bird
قناة ZDF HD11369أسترا

وسنتابع معكم إذا تم الكشف عن قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة يوفنتوس واياكس أمستردام اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا سنوفرها لكم عبر تحديث لهذه الصفحة.

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عن الكاتب

سالم يوسف

أعمل في التحرير الإلكتروني منذ 10 سنوات تقريباً وحتى الآن، وأحب الكتابة في جميع الأخبار باستثناء أخبار الفن، عملت في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية على مستوى مصر والعالم العربي وأومن جداً بمقولة: الظروف والمحن تأتي لتعلمك كيف تستمر الحياه.

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