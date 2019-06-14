قائمة أفضل 30 لاعب في إفريقيا

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة لأفضل 30 لاعب في إفريقيا قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2019 التي تقام في مصر،وتواجد داخل القائمة أربعة لاعبين من مصر وكان من ضمنهم الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 21 يونيو وتنتهي في 19 يوليو في نسختها الثانية الثلاثون،وتقام البطولة في مصر علي ستة ملاعب،ولأول مرة تنطلق البطولة في فصل الصيف بمشاركة 24 منتخب بدلا من 16 منتخب،تواجد داخل القائمة العديد من لاعبي قارة إفريقيا أبرزهم :محمد صلاح وصامويل إيتو ومحمدأبو تريكة ودروجبا ومحمود الخطيب.

شهدت القائمة وجود أربعة لاعبين مصريين، وحصل الأسطورة ونجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة علي المركز الواحد والعشرين،بينما احتل نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح علي المركز السابع عشر،وتواجد أسطورة النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب علي المركز الرابع عشر،واحتل حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق و نجوم المستقبل حاليا عصام الحضري علي المركز الحادي عشر.

وجاءت القائمة كالتالي:

1_جورج وياه.

2_صامويل إيتو.

3_روجيه ميلا.

4_ديدييه دروجبا.

5_عبيدي بيليه.

6_رابح ماجر.

7_جي جي أوكوتشا.

8_مصطفي دحلب.

9_ساليف كيتا.

10_لوران بوكو.

11_يايا توريه.

12_عصام الحضري.

13_كالوشا بواليا.

14_محمود الخطيب.

15_بروس جروبيلار.

16_رشيد مخلوفي.

17_محمد صلاح.

18_توماس نكونو.

19_مولامبا نداي.

20_نوانكو كانو.

21_محمد محمد أبو تريكة.

22_نور الدين النيبت.

23_ستيفن كيشي.

24_الحجي ضيوف.

25_لخضر بلومي.

26_مايكل إيسيان.

27_طارق دياب.

28_رشيدي ياكيني.

29_سيدو كيتا.

30_إيمانويل أديبايور.

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