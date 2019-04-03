فيرجيل فان دايك …. أسد الدفاع

بقلم : خالد صلاح عبد الرحيم

فان دايك رجل الجمارك بالدفاع لا يسمح بمرور أي كرة في الخلف ويغلق كل القنوات الشاغرة التي يمكن أن يتسلل منها اللاعبين والكرة ، له أستيل خاص ويمتلك كاريزما الرئيس الذي يظهر في كل مكان في الدفاع ويعطي التعليمات لزملائه ، فهو قادر على قراءة الخصم وتوقع اللعبة ، وساعد دفاعي جيد ينتقل بين مربعين الدفاع لتغطية لوفرين/ماتيب ، هو لاعب سريع وقوي يتموقع جيداً يوزع اللعب من الخلف جيد في ألعاب الهواء و مريح والكرة بين قدميه بروفايل مدافع عظيم ومن الصعب جدًا العثور علي لاعبين مثل فيرجيل.

فان دايك مدافع من نوع خاص هو عمل جماعي يجعل فن الدفاع أسهل ساعد كثير ليفربول في حصد النقاط والبقاءعلي الشباك نظيفة ، ومع المنتخب الطاحونة الهولندية تبدأ من خلاله “هضبة الدفاع “يعرف جيداً الأساسيات العامة للمدافع وما فعله في مباراة توتنهام وكيفية التمركز في موقف 2 ضد 1 هذة قواعد ومعادلات الدفاع الصحيحة وليس أستثناء ولكن عندما تفعل ذلك في الدقيقة 85 وفي مباراة يمكن أن تنتهي بهذا الهدف وفي ظل منافسة فريقك علي الدوري يدل علي لاعب صلب دفاعياً ولدية قوة وحضور ذهني من بداية المباراة حتي دقائقها الأخيرة .

“أعتقد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم والذين تحتاجهم في فريقك ، ليس فقط بسبب الطريقة التي يلعب بها ، ولكن أيضًا بسبب الشخصية التي يحملها في الملعب، لدية ثبات انفعالي رائع وقوة ذهنية في التركيز علي الكرة من أقدام المهاجم واستخلصها بكل سهولة بالأضافة إلي التمركز الجيد وعدم التفلسف في التصرف الحكيم بالكرة سواء بالتشتيت أو العودة لحارس المرمي وكيفية التدرج السليم في بداية الهجمة واعطاء التعليمات للاعبين .

فيرجيل رائع في أحراز الأهداف من خلال الضربات الرأسية و دائمًا ما يكون في الزمان والمكان المناسب طوال الوقت. يتحكم في إيقاع اللعب تحت الضغط، يقود الفريق من الخلف وإذا أراد تهدئة النسق من الخلف لاستدراج المنافس ومن ثم يقوم بالتمريرات الطولية لصلاح وماني خلف المدافعين وفي حالة التعادل أو التأخر بــالنتيجة يدفع كل اللاعبين للأمام ويقدم الزيادة أمام دائرة المنتصف ويبقي بمفردة لحماية مرماه أمام أليسون هو لاعب جيد في كل النواحي ويمتلك كل صفات المدافع العبقري .

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