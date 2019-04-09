عاجل| بعد فضيحة الخماسية.. عقوبات غير مسبوقة من الأهلي بدون استثناءات

قرر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب توقيع غرامات غير مسبوقة على على جهاز الكرة بالكامل سواء كانوا اللاعبي أو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي بعد فضيحة النادي بالخسارة أمام صن داونز بخماسية نظيفة.

غرامات غير مسبوقة من النادي الأهلي

وأبلغ كابتن سيد عبد الحفيظ جميع اللاعبين والأجهزة الأخرى بالنادي بقرار محمود الخطيب، مؤكدا أن الخصومات والغرامات لن يكون فيها أي استثناءات وتطول حتى اللاعبين الذين غابوا عن رحلة جنوب أفريقيا سواء لأسباب فنية أو طبية.

الغرامات على اللاعبين وجميع الأجهزة

كما أبلغ محمود الخطيب كابتن عبد الحفيظ بتغريم الجهاز الفني والإداري بعقوبات غير مسبوقة وسوف يتم اقتطاعها من المستحقات خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن الكاف أجل مباراة الأهلي لتقام يوم السبت بدلا من الجمعة تلبية لطلب النادي الأحمر، وعانى الأهلي من الأمطار في المباراة، لتخرج بأسوأ صورة على الإطلاق.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

خرجت المباراة بهزيمة النادي الأهلي بخماسية نظيفة أمام نادي صن داونز، وجاءت الأهداف كالتالي:

الدقيقة 14: يحرز صن داونز الهدف الأول بعد عرضية ممتازة ومتابعة أروع من جانب اللاعبين.

الدقيقة 24: صن داونز يحرز الهدف الثاني واين اندرسي في شباك الشناوي.

الدقيقة 46: الهدف الثالث من ضربة جزاء على الشناوي.

الدقيقة 60: الأهلي يقترب من توديع البطولة بعد إحراز الهدف الرابع.

نهاية الشوط الثاني واللقاء بخسارة ثقيلة ومُخزية للأهلي بنتيجة 5-0

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