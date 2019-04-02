فالينسيا ضد الريال مدريد في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني

فالينسيا ضد الريال مدريد،بعد فوز المعنوي 1-0 على إشبيلية ، يستقبل فالينسا عملاق إسبانيا ريال مدريد في استاد ميستايا مساء الأربعاء ويتطلع الفريقان إلى تعزيز مركزهما في المراكز الستة الأولى.

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ستنطلق المباراة الأربعاء 3 أبريل

في 20:30 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب ميستايا

الحكم خايمي لاتري

قد يضطر نادي فالينسيا إلى البقاء بدون كريستيانو بيتشيني وفرانسيس كوكيلين حيث لم يظهر أي منهما في تشكيلة الفريق ضد إشبيلية في نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن يعود المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي للنادي الإسباني مرة أخرى ، على أمل الحصول على مزيد من الوقت في المباراة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

من المحتمل أن يلعب الريال بدون المهاجم فينيسيوس جونيور والمدافع داني كارفاجال ، اللذين يعانيان من إصابات. وقد يعود توني كروس ورافائيل فاران ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو إلى الفريق بعد إراحتهم في المباراة الماضية، وقد يعود أيضا حارس المرمى تيبوت كورتوا إلى تشكيلة الفريق عندما يتعافى من الإصابة التي تلقاها في التدريب الأسبوع الماضي. .

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

فالنسيا نيتو. واس ، غاراي ، غابرييل ، غايا ؛سولر، باريخو،جويديس،كوندوغبيا؛ رودريغو ، جيميرو.

ريال مدريد نافاس أودريوزولا ، فاران ، راموس ، مارسيلو ؛ إيسكو،مودريتش،سيبايوس؛ بيل ، بنزيما ، دياز

وعلى بعد ثلاث نقاط فقط من المركز الرابع ، سيرى فالنسيا بالتأكيد مباراة ليلة الأربعاء فرصة مهمة في سعيهم للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقب

تواجه الناديان في 162 مباراة ،حقق ريال مدريد 84 انتصارًا مقابل 43 لفالنسيا ، و 35 مباراة أسفرت عن تعادل.

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