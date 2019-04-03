فالنسيا ضد الريال مدريد..ملحمة ميستايا تنتهي بخسارة الريال أمام فالنسيا بهدفين لهدف

فالنسيا ضد الريال مدريد،في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني ضيع الريال مدريد فرصة تقليص الفارق بينه وبرشلونة وذالك بعدما تجرع الخسارة امام مضيفه فالنسيا،وبدأت المباراة قوية من جانب الطرفين مع أفضلية واضحة من طرف النادي الملكي ولكن الأمور عكس مجريات المباراة بعد ما إستطاع فالنسيا التقدم في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة،هدف بعثر أوراق مدرب الريال زين الدين زيدان،ضغط الريال على خصمه في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن لم يفلح لاعبوه في التسجيل لينتهي الشوط الأول بتقدم فالنسيا.

في الشوط الثاني عاد الريال اكثر قوة وهدد مرمى فالنسيا مراتٍ عديدة لكن سوء الحظ وقلة التركيز لازم لاعبي الميرينغى،وقبل نهاية الشوط الثاني من المباراة بسبع دقائق سجل إزيكييل غاراي الهدف الثاني لفالنسيا ليقضي غلى آمال الريال في الفوز،زاد الريال مدريد من وتيرته الهجومية في الدقائق المتبقية من اللقاء لكن الدفاع الصلب لفالنسيا وقف سد منيعا في وجه كل محاولات الريال،وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل بنزيما هدف تقليص الفارق للريال الذي حاول جاهدا معادلة النتيجة لكن صافرة الحكم كانت أسرع ليعلن نهاية المباراة بفوز فالنسيا بهدفين لهدف.

وتجمد رصيد الريال مدريد عند النقطة السابعة والخمسين في المركز الثالث بفارق ثلاث عشرة نقطة عن المتصدر برشلونة وبفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

وإرتفع رصيد فالنسيا إلى النقطة السادسة والأربعين في المركز الخامس فس ترتيب الدوري الإسباني.