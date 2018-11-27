غيابات بالجملة للأهلي في لقاء المقاولون العرب وموعد المباراة

يستضيف النادي الأهلي فريق المقاولون العرب في الجولة 16 من الدوري العام على أمل إعادة الانتصارات التي غابت عن الفريق بسبب الهزيمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج من دوري أبطال العرب .

حيث يحل المقاولون العرب ضيفا على الأهلي في السابعة مساء اليوم على استاد السلام وكل منهما يتربص بالأخر لاقتناص الثلاث نقاط وتعزيز موقعه في الدوري الممتاز ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة من 6 لقاءات فقط بينما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعها من 13 لقاء.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وقد اعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء من 20 لاعبا وهى:

حراسة المرمى : شريف إكرامي – على لطفي .

خط الدفاع : باسم على – ايمن اشرف- ساليف كوليبالى – سعد سمير- صبري رحيل

خط الوسط : حسام عاشور- هشام محمد- وليد سليمان – إسلام محارب- كريم نيدفيد – ناصر ماهر – ميدو جابر- اكرم توفيق – احمد الشيخ – احمد حمودى – محمد شريف

خط الهجوم:مروان محسن – صلاح محسن

وتم استبعاد كلا من : محمد الشناوى – محمد هانى – احمد فتحي – وليد ازارو بسبب الإصابة .

الاختبار الأول بعد رحيل كارتيرون

وستكون هذه أول مباراة للأهلي تحت قيادة محمد يوسف بعد رحيل كارتيرون بسبب ضياع الحلم الأفريقي والخروج من البطولة العربية،والتي يسعى فيها الدير الفني المؤقت لإثبات نفسه وأيضا اللاعبين لاستعادة الثقة في انفسهم في إعادة الانتصارات للقلعة الحمراء.

لعب الأهلي 6 لقاءات فقط جمع منها 11 نقطة ويتبقى له 9 لقاءات مؤجلة والتي يسعى في تحقيق نتائج إيجابية في جميع المباريات القادمة حتى يعود لمكانته الطبيعية في ترتيب الدوري الممتاز بعد أن استغل الزمالك انشغال الأهلي أفريقيا وعربيا وتربع على قمة الدوري برصيد 32 نقطة.